Ministrul Finanțelor Tanczos Barna a declarat, luni seară la Digi 24, că Guvernul a crezut de fiecare dată când a construit bugetul că poate atinge ținta de deficit bugetar stabilită de Comisia Europeană. Însă acum, spune acesta, „cred că a ajuns cuțitul la os și nu se mai poate”. El însă afirmă că în ultimul timp mesajul de la creditori este „de încredere”, deoarece a scăzut dobânda cu care se împrumută statul.

Acesta spune că atunci când și-a propus să atingă ținta de deficit bugetar, Guvernul a crezut „de fiecare dată că se poate” acest lucru. „Eu cred că acum a ajuns cuțitul la os și nu se mai poate”.

„În prima discuția pe care am avut-o cu comisarul pe Finanțe la Bruxelles, domnul Dombrovskis, i-am spus că nu vreau să mă creadă pe cuvânt pentru că foarte mulți miniștri ai Finanțelor au spus că vor avea deficitul și cheltuielile sub control. I-am propus să ne vedem lunar și să-i arăt ce fac iar dacă după 6 luni mă crede, înseamnă că m-am ținut de cuvânt. Dacă n-am fost în stare să îndeplinesc misiunea pe care am primit-o de la guvern, atunci cu siguranță dânsul o să aibă dreptate”, explică Tanczos Barna.

Ministrul spune că România în ultimii ani s-a împrumutat mai scump de la creditorii internaționali.

„Neplăcut pentru noi este că a fost nevoie inclusiv de Comisia Europeană ca să ne asumăm aceste ținte, că altfel România a crezut de foarte multe ori că mai poate să crească puțin deficitul. Când ajungem la un nivel de nesustenabilitate, punem în pericol echilibrul bugetar. În momentul în care cei din afară care împrumută statul român cu diferența dintre veniturile totale și cheltuielile totală văd un dezechilibru, încep să ceară mai mult pe dobândă, așa cum a fost în 2023, 2024, a început România să se împrumute mai scump.

Am revenit după deciziile luate în decembrie, ianuarie, implementate din februarie, datele din martie, trendul de dobândă platită e descrescător, suntem deja sub 7%. La ultimul împrumut am scăzut la 6,8%. Este un mesaj de încredere a celor care așteaptă ca Guvernul să respecte acest trend”, susține ministrul Finanțelor.

Tanczos Barna a mai declarat, referitor la execuția bugetară, că sumele raportate în februarie pentru activitatea economică din ianuarie arată „o îmbunătățire fără echivoc” fiind „o creștere de chiar 23% față de februarie 2024”. Ministrul Finanțelor a adăugat că, anul trecut, prin „ordonanța pe care am aprobat-o în decembrie am înghețat sau am redus cheltuieli, am eliminat posibilitatea plății unor sume în valoare totală de 127 de miliarde de lei”.

