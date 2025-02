Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a declarat, duminică seara, în cadrul emisiunii „Briefing” de la Digi 24, că statul uneori nu are „o atitudine suficient de fermă” în privința colectării taxelor, iar o instituție care nu intervine la timp „lasă răgaz unei companii să se ascundă, de exemplu, după legea insolvenței”. Astfel ANAF nu mai poate face executarea silită. Oficialul guvernamentul spune că legislația trebuie adaptată pentru „a ajuta ANAF să fie eficientă în momentul oportun” și să închidă, cu ajutorul sistemelor informatice, „eventualele grupuri de interes infracțional, acolo unde sunt suveici”.

„Poate să fie o atitudine nu suficient de fermă. În momentul în care o instituție nu intervine la momentul oportun și lasă răgaz de timp unei companii să se ascundă, de exemplu, după legea insolvenței, statul nu mai poate face executare silită și pierde momentul. Acolo trebuie să fim mai eficienți.

Va trebui să ne uităm și la anumite legi pentru a ajuta ANAF să fie eficientă în momentul oportun și să facă popririle și executările silite. Trebuie să închidem eventualele grupuri de interes infracțional acolo unde sunt suveici, unde se construiesc aceste sisteme - iar aici ajută foarte mult sistemul informatic care este pus acum în funcțiune - și legăturile care nu se văd, din spate.

Legăturile pot fi analizate de sistemele informatice și analiza de risc devine mult îmbunătățită. Atunci, ANAF poate deveni o instituție care merge punct ochit, punct lovit. Îl lasă în pace pe cel care este corect, se vede din datele pe care le desfășoară și care sunt în spatele ecranelor, că e o companie corectă, nu face evaziune, nu sunt dubii la modul cum calculează și plătește impozitele, și la celelalte companii să intervenim la timp.

E o provocare și pentru mine”, spune ministrul Tanczos Barna.

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a dat asigurări, sâmbătă, din nou, că autorităţile nu calculează majorări de taxe sau de impozite în acest an, precizând că nu consideră că „vor fi probleme cu partea de venituri”. El mai spune că instituțiile sunt sub presiune să țină cheltuielile sub control.

Editor : Alexandru Costea