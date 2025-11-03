Live TV

Alegerea unei locuințe, de la poziționare la stil de viață

În procesul de achiziție a unei locuințe alegerea nu se rezumă doar la numărul de camere, preț sau suprafață, ci  trebuie ținut cont de mai mulți factori. Contează ce magazine se află la parterul blocului,  dacă există sau nu parcare subterană, infrastructura, mijloacele de transport aflate la dispoziție. 

 

„Cheia succesului unui proiect imobiliar este să creezi o comunitate. O dezvoltare mixtă poate avea clădiri de birouri, poate avea zonă rezidențială, comercială și unități educaționale sau chiar zone de relaxare, să nu mai avem probleme cu parcările. Se construiesc în preajma lacurilor, parcurilor, ca oamenii să poată să beneficieze de natură, iar parterurile blocurilor sunt zone comerciale de tip butic, astfel încât să poate fi oferite cât mai multe servicii, zone de sport și de ce nu, chiar și piscină”, spune Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties.

„Noi vindem emoție. Experiența începe întotdeauna încă din momentul în care ai intrat în clădire, știi că holurile sunt atât de generoase încât pot găzdui chiar și evenimente. Deopotrivă, apartamentele trebuie să aibă spații de depozitare. Evident, clădirile trebuie să fie certificate verde și atunci când din proiectare reușești să creezi și alte spații pe care, oferindu-le  comunității, ea se încheagă mult mai bine și devine ceva extrem de util pentru ei, aduce un plus valoare. Și dacă ne uităm aici pe terasă, o să observăm că a fost transformată într-o zonă extrem de prietenoasă, cu o pistă de alergare, o zonă în care oamenii își pot face exercițiile dimineața sau de seară, astfel încât ei să se simtă foarte vii și foarte ancorați în activitățile de zi cu zi”, mai precizează Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties.

