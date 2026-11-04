ANCPI anunță ca mai mult de jumătate dintru localitățile cadastrate cu fonduri europene au încheiat procedura

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) anunţă că peste 55% dintre cele 660 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT-uri) înscrise în Programul gratuit derulat cu ajutorul fondurilor europene de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România au fost cadastrate, acestea având o suprafaţă de peste trei milioane de hectare.

În prezent, numărul total al imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară cu finanţare UE este de peste 3,8 milioane.

„ANCPI, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), a finalizat, până la data de 31 octombrie 2026, lucrări de înregistrare sistematică în 514 unităţi administrativ-teritoriale (UAT-uri) din totalul celor 3.181 la nivel naţional. Dintre cele 514 localităţi cadastrate integral, 368 au beneficiat de finanţare europeană, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR) şi prin Programul Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF). Astfel, 55,76% dintre cele 660 de UAT-uri înscrise în Proiectul major au fost cadastrate, având o suprafaţă de peste trei milioane de hectare”, arată, miercuri, ANCPI într-un comunicat de presă.

Potrivit datelor Agenţiei, numărul total al imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară cu finanţare europeană depăşeşte 3,8 milioane.

În acest an, au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în 69 de UAT-uri cu suprafaţa de 586.039,3943 de hectare.

Oficialii ANCPI arată că, în octombrie, au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor, cu fonduri europene, în cinci comune: Valea Seacă (jud. Bacău), Stâlpu (jud. Buzău), Săruleşti (jud. Călăraşi), Stângăceaua (jud. Mehedinţi) şi Bujoreni (jud. Teleorman).

De asemenea, au fost finalizate lucrări şi în sectoare cadastrale, suprafaţa totală înscrisă în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară ajungând la 8.992.397 de hectare.

„În prezent, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 2.579 de UAT-uri, având o suprafaţă estimată de peste 4,4 milioane de hectare”, se precizează în comunicat.

Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară are ca obiectiv înregistrarea, gratuită pentru cetăţeni, a tuturor imobilelor (terenuri şi clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Programul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene şi din bugetul primăriilor.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, care completează obiectivul PNCCF prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare, din 660 de UAT-uri din zonele rurale ale României, iar valoarea totală a Proiectului este 312,89 milioane de euro.

Proiectul major a fost finanţat, până în decembrie 2023, prin Programul Operaţional Regional şi a fost etapizat. Faza II a Proiectului este finanţată, în prezent, prin Programul Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare 2021-2027, precizează ANCPI.

Editor : B.E.