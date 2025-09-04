Apartamente mai scumpe în august: Cât au crescut prețurile locuințelor din marile orașe ale României

În prima lună cu TVA mai mare, prețurile locuințelor au crescut cu peste 10%. Iată cât costă acum apartamentele din marile orașe.



Prețurile apartamentelor noi și vechi au crescut cu 12 procente față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unei platforme de anunțuri imobiliare.

Cele mai ridicate valori se mențin în Cluj-Napoca, unde metrul pătrat se vinde cu peste 3 mii de euro. În Brașov și București metrul pătrat trece de 2 mii de euro, arată datele.

Dacă ne uităm la scumpirile de la o lună la alta, diferențele de preț se ridică la ordinul miilor de euro. Creșterea TVA la 21% a dus la scumpirea masivă a apartamentelor noi. Dacă în iulie, înainte de TVA, un apartament cu două camere din București costa puțin peste 100 de mii de euro, acum același apartament se vinde cu 104 mii de euro. În această situație, mulți s-au îndreptat către apartamentele vechi, iar fenomenul a adus cu sine scumpiri și la aceasta categorie care nu era vizată de TVA. Iar specialiștii spun că și chiriile sunt afectate indirect de TVA-ul majorat.

Editor : A.P.