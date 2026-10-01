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Aplicaţia MyEterra a Agenției pentru Cadastru, în continuare nefuncțională: extrasele pot fi obținute exclusiv de la ghișeu

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sediu ancpi
Sediul ANCPI Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) anunţă, joi, că aplicaţia MyEterra, care permite slicitarea de documente online de către proprietari, nu este funcţională, în ciuda unor afirmaţii contrare din spaţiul public. Deocamdată, extrasele pot fi obţinute exclusiv de la ghişee.

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public privind disponibilitatea platformei MyEterra, ANCPI precizează că aceasta nu este, în prezent, funcţională şi accesibilă publicului larg. Informaţiile conform cărora proprietarii pot solicita deja online documente de cadastru şi publicitate imobiliară prin intermediul MyEterra nu corespund situaţiei actuale”, a transmis, joi, ANCPI, potrivit News.ro

În acest moment, extrasele de carte funciară pentru informare şi extrasele din planul cadastral pot fi obţinute exclusiv de la ghişeele oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

„Platforma MyEterra se află în etapa testărilor de securitate/performanţă, verificări esenţiale pentru asigurarea unei funcţionări sigure şi pentru protejarea datelor utilizatorilor. ANCPI va informa publicul, prin canalele oficiale de comunicare, imediat ce platforma va deveni operaţională, precum şi cu privire la serviciile care vor putea fi accesate online”, a mai transmis instituţia citată.

De asemenea, funcţionalităţile ePay vor fi integrate în MyEterra, astfel încât serviciile disponibile în prezent prin ePay să poată fi accesate ulterior din cadrul noii platforme.

Editor : B.E.

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