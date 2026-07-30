Atacul cibernetic de la Cadastru: care e stadiul migrării aplicației e-Terra în Cloudul Guvernamental. Precizările Palatului Victoria

Reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației e-Terra, parte a serviciilor ANCPI afectate de atacul cibernetic din 14 iulie, în Cloudul Guvernamental au fost finalizate, anunță Guvernul într-un comunicat de presă în care precizează că „aplicația a fost instalată și configurată în noua infrastructură centralizată, urmând să fie supusă unui proces riguros de testare înainte de repunerea acesteia în funcțiune pentru utilizatori”.

Potrivit sursei citate, acum are loc etapa finală de validare, iar „testele de securitate, funcționalitate și performanță sunt realizate independent de specialiști din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și Cyberint”.

Guvernul explică rolul acestor verificări: „validarea completă a funcționării sistemelor și identificarea oricăror vulnerabilități sau neconformități care ar putea afecta securitatea, stabilitatea ori disponibilitatea serviciilor. Fiecare aspect identificat este remediat și retestat, astfel încât platformele să fie repuse în funcțiune numai după confirmarea îndeplinirii cerințelor operaționale și a gestionării adecvate a riscurilor de securitate”.

Potrivit comunicatului Guvernului, atacul cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) „este tratat nu doar ca un eveniment punctual, ci și ca un semnal de alarmă pentru întreaga administrație publică”.

Palatul Victoria mai anunță că, în paralel cu măsurile de remediere, „a dispus intensificarea acțiunilor de prevenire și consolidare a securității cibernetice la nivelul tuturor instituțiilor publice.

În acest sens, Guvernul, în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), a transmis tuturor instituțiilor publice centrale și locale o informare privind măsurile necesare pentru creșterea rezilienței cibernetice și prevenirea unor incidente similare”.

„Informarea cuprinde recomandări tehnice și organizatorice, precum și instrucțiuni privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare în domeniul securității cibernetice. Instituțiilor le-a fost solicitat să verifice cu prioritate nivelul de protecție al sistemelor informatice, implementarea măsurilor de securitate, existența și testarea copiilor de siguranță, precum și actualizarea planurilor de continuitate și de răspuns la incidente”, mai scrie sursa citată.

Totodată, Guvernul transmite că „tratează acest incident cu toată seriozitatea pe care o impune. Alături de DNSC și de ANCPI, sunt implementate măsuri suplimentare de securizare a infrastructurii, inclusiv segmentarea rețelei, autentificarea multi-factor pentru conturile privilegiate și monitorizarea continuă, astfel încât sistemele redeschise publicului să fie mai sigure decât înainte de incident”.

Atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost constatat și a început să își producă efectele în data de 14 iulie 2026. Incidentul a fost identificat ca fiind un atac cibernetic masiv de tip ransomware: atacatorii au criptat și șters o parte din infrastructura de virtualizare a instituției. Ca urmare, platforma esențială e-Terra și alte aplicații informatice conexe au devenit complet indisponibile, ceea ce a dus la blocarea tranzacțiilor imobiliare la nivel național din cauza imposibilității emiterii extraselor de carte funciară.

Editor : B.E.