Blocajul transporturilor provocat de războiul din Iran are ecouri în toate domeniile. La noi în țară, dezvoltatorii imobiliari prevăd o criză a pieței din cauza scumpirilor în cascadă ale materialelor de construcții. Iar reprezentanții firmelor de profil spun că am putea ajunge chiar la o criză generalizată de materie primă pe piața construcțiilor.

După ani de zile în care piața construcțiilor a înflorit în România, companiile din domeniu trag un semnal de alarmă: scumpirile generate de criza petrolului vor afecta toate proiectele în desfășurare, chiar și pe cele finanțate cu bani europeni.

Cristian Erbașu, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții: În imobiliare, practic suntem probabil la un minim istoric dacă luăm ultimii 10 ani și cred că multe firme de construcții își vor restrânge activitatea.

Mădălina Iorga, consultant agenție cercetare de piață: Sunt o serie întreagă de contexte macro care pun presiune de fapt pe constructori și pe pe instalatori. De exemplu, taxa europeană pe carbon, inclusiv taxele vamale, tarifele comerciale americane care cumva au redesenat lanțurile de aprovizionare, inclusiv măsurile fiscale luate în plan intern.

Materialele de construcții s-au scumpit cu 10 procente, arată datele din industrie. În cel mai negru scenariu, am putea ajunge chiar la o criză de aprovizionare.

Enikő Péter, director distribuitor instalații termice și sanitare: În acest moment, prețurile sunt presiune, există un val de creșteri succesive care vin de la producător. Depinde de cât de mult se va întinde acest conflict. Dacă se va întinde pe o perioadă mai mare de câteva luni, de exemplu, cum spun unii analiști, atunci s-ar putea să fie inclusiv o problemă de disponibilitate.

De la începutul anului, în România s-au dat mai puține autorizații de construire, iar vânzările din imobiliare au scăzut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut.

