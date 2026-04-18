Video Blocajul din Golf lovește piața imobiliarelor: Dezvoltatorii anunță o criză provocată de scumpirile materialelor de construcții

Criza din Golf lovește piața imobiliarelor

Blocajul transporturilor provocat de războiul din Iran are ecouri în toate domeniile. La noi în țară, dezvoltatorii imobiliari prevăd o criză a pieței din cauza scumpirilor în cascadă ale materialelor de construcții. Iar reprezentanții firmelor de profil spun că am putea ajunge chiar la o criză generalizată de materie primă pe piața construcțiilor.

După ani de zile în care piața construcțiilor a înflorit în România, companiile din domeniu trag un semnal de alarmă: scumpirile generate de criza petrolului vor afecta toate proiectele în desfășurare, chiar și pe cele finanțate cu bani europeni.

Cristian Erbașu, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții: În imobiliare, practic suntem probabil la un minim istoric dacă luăm ultimii 10 ani și cred că multe firme de construcții își vor restrânge activitatea.

Mădălina Iorga, consultant agenție cercetare de piață: Sunt o serie întreagă de contexte macro care pun presiune de fapt pe constructori și pe pe instalatori. De exemplu, taxa europeană pe carbon, inclusiv taxele vamale, tarifele comerciale americane care cumva au redesenat lanțurile de aprovizionare, inclusiv măsurile fiscale luate în plan intern.

Materialele de construcții s-au scumpit cu 10 procente, arată datele din industrie. În cel mai negru scenariu, am putea ajunge chiar la o criză de aprovizionare.

Enikő Péter, director distribuitor instalații termice și sanitare: În acest moment, prețurile sunt presiune, există un val de creșteri succesive care vin de la producător. Depinde de cât de mult se va întinde acest conflict. Dacă se va întinde pe o perioadă mai mare de câteva luni, de exemplu, cum spun unii analiști, atunci s-ar putea să fie inclusiv o problemă de disponibilitate.

De la începutul anului, în România s-au dat mai puține autorizații de construire, iar vânzările din imobiliare au scăzut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Claudiu Manda anunță ce va face PSD: „Dacă Bolojan dorește să rămână premier, nu cu noi...
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că...
Un deputat PNL atacă Armata pentru că i-a trimis ordin de mobilizare: „Le-am spus că sunt...
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Te-ar putea interesa și:
Iran holds Gulf Drill Amid US Tension
Război în Orientul Mijlociu, ziua 50. Trump respinge ideea că Iranul ar putea percepe taxe de trecere în Strâmtoarea Ormuz
Aproape 700 de copii ucraineni au fost uciși, mii au fost răniți de la începutul războiului. Circa 20.000 au fost duși ilegal în Rusia
Îndemnul papei Leon în Camerun, la o liturghie la care au participat 120.000 de persoane: „Respingeți orice formă de abuz sau violență”
O ambasadoare aflată la Tulcea a văzut de la hotel exploziile din Ucraina: „Am înţeles ce înseamnă un război atât de aproape”
Pete Hegseth atacă presa folosindu-se de Biblie: reporterii sunt precum fariseii, dușmanii lui Iisus
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a...
Efectul Trump în Europa: Un aliat „toxic” pentru extrema dreaptă după...
Țările europene s-au trezit fără suveranitate digitală. Butonul „kill...
Alegerile din Bulgaria lasă UE în fața unei noi incertitudini pe...
Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este obligatoriu să ai în mașină
Cum schimbă ASF regulile pentru pensiile Pilon III: fără prag de 90 de contribuții și mai multă flexibilitate la încasarea banilor
Ce faci cu mâncarea rămasă de la masa de Paște. Bucătarii explică cum transformi rapid ouăle și friptura de miel în rețete noi
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat...
Cum a ajutat Mircea Lucescu mai multe persoane în timpul vieții sale, fără să vorbească public: ”Mi-a întins...
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Adrian Ropotan, imagine rară cu soția și fiul lor, Ivan. Micuțul a furat toate privirile
2030, termen-limită războiul din Ucraina și pentru Europa. Scenariul care schimbă strategia NATO
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Anunțul-surpriză al lui Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns la un pas de titlu: ”Niciodată”
Cum arată Delia când renunță la hainele largi. Fanii, impresionați de apariția artistei: „Ești o păpușă!”
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Cine e bărbatul care a lăsat pacienții fără oxigen la Spitalul Pantelimon: s-a întors să fure a doua oară în...
Casa de Pensii anunță dacă crește pensia celor cu grupe de muncă. „Stagiu suplimentar - contributiv sau nu?”
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...