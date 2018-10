Ce locuințe aleg bucureștenii din ofertele imobiliare. Casele smart, construcțiile de calitate și eficiente energetic, în topul preferințelor

Imobiliarium, cel mai mare târg de locuințe din Capitală, își deschide porțile vineri, începând cu ora 16.00, în parcarea Complexul Comercial Băneasa, din București.

Articol susținut de Imobiliarium

Cei peste 5.000 de vizitatori așteptați la a IV-a ediție a târgului vor putea alege locuința dorită dintr-o ofertă de 88 de ansambluri, cu peste 22.000 de locuințe, puse la dispoziție de 62 de dezvoltatori imobiliari.

Târgul concentrează un număr mare de complexuri rezidențiale din zona București – Ilfov, asupra cărora posibilii cumpărători își pot crea o imagine de ansamblu folosind tehnologia VR 360. Printre cele mai mari ansambluri prezente la expoziție se numără Aviației Park, H Pipera Lake, Luxuria Domenii Residence și Greenfield Residence, Vivenda Residencias, Arcadia Domenii Residence, 102 The Adress Barbu Văcărescu, Valletta Residences, Arbo Residence, Amber Gardens, Satul Scandinav, Plaza Residence etc.

La nivel de compartimentare și dimensiuni, oferta Imobiliarium reunește apartamente de 2, 3 și 4+ camere, aflate în preferințele a trei sferturi dintre cumpărători, precum și case, preferate de un sfert dintre cei care aleg să-și cumpere o locuință. Raportat la tipologiile constructive, la târg sunt prezentate atât locuințe tradiționale, într-un procent de 90% din total, cât și pasive (7%), active (2%) sau alte tipologii (1%), cum sunt casele de cânepă propuse de unul dintre dezvoltatori.

Pe perioada evenimentului, o parte dintre expozanți oferă discounturi, bonusuri și alte beneficii, ediția din această toamnă având cea mai bogată ofertă de beneficii în comparație cu cele trei ediții anterioare. Cele mai importante schimbări în abordarea ofertei, prin care dezvoltatorii s-au remarcat în ultima perioadă, sunt calitatea construcției, introducerea materialelor performante și eficiente energetic, a soluțiilor smart încă din oferta inițială, construcția de case active și pasive, precum și dezvoltarea infrastructurii din ansamblu fără sprjinul autorităților locale.

Târgul se încheie duminică, 14 octombrie, la ora 17.00.

Ce oferă dezvoltatorii imobiliari în această toamnă

În București și împrejurimi, cei mai importanți 60 de dezvoltatori aduc în atenția cumpărătorilor peste 20.000 de locuinte, desfășurate pe o suprafață totala de aproximativ 2 milioane de metri pătrați.



Totodată, există o serie de beneficii la achiziție, precum discounturile și locația, respectiv accesul la transport, completate de locurile de parcare, bucătăriile mobilate și materialele superioare calitativ.

