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Ce se întâmplă cu balcoanele închise fără autorizație: mesajul ministrului Dezvoltării

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Ministrul Dezvoltării Alexandru Stoica precizează că românii nu vor plăti taxe înzecite şi nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise, scopul statului fiind acela de a-i ajuta pe oameni să-şi pună actele în ordine. „Codul Urbanismului ne oferă un răgaz până în august 2027 pentru a găsi o soluţie, astfel încât oamenii să aibă actele în ordine”, subliniază ministrul, care anunţă că vor fi inventariate toate problemele care trebuie corectate şi analiza va fi trimisă Parlamentului, pentru a exista o bază tehnică pentru modificarea legii.

„Vreau să fie foarte clar: românii nu vor plăti taxe înzecite şi nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise! Nimeni nu va fi hărţuit sau pedepsit pentru un balcon pe care l-a închis cu bună-credinţă. În acest caz, scopul statului trebuie să fie acela de a-i ajuta pe oameni să-şi pună actele în ordine, nu de a-i vâna cu amenzi. Codul Urbanismului ne oferă un răgaz până în august 2027 pentru a găsi o soluţie, astfel încât oamenii să aibă actele în ordine. Scopul nu este să sancţionăm, ci să le dăm siguranţa că locuinţa lor are o situaţie complet legală, care să-i ajute inclusiv la vânzare, la moştenire sau în cazul unui credit”, afirmă ministrul într-o postare pe Facebook.

El subliniază că nu vrea să fie puşi degeaba oamenii pe drumuri după acte de acum 15 ani şi nici să fie obligaţi la cheltuieli costisitoare. „Vom face o analiză a tuturor aspectelor sesizate privind problemele care apar la intrarea în legalitate a balcoanelor închise. Sunt o sumedenie de situaţii în care locatarii s-au trezit cu balcoanele închise în urma unor lucrări de anvelopare a blocurilor, de exemplu. În asemenea cazuri, este absurd să se transfere asupra cetăţenilor problemele privind legalitatea procedurii, fiindcă tot ce ţine de autorizaţii şi de înscrierea în cadastru era obligaţia primăriei”, menţionează ministrul dezvoltării.

El admite că la acest Cod al Urbanismului „s-a lucrat pe repede înainte”, fiind jalon PNRR, dar asta nu înseamnă că autorităţile vor evita să corecteze situaţiile aberante.

„Vom inventaria acum toate problemele care trebuie corectate şi vom trimite analiza Parlamentului, ca să existe o bază tehnică pentru modificarea legii. Cât timp sunt ministru, mă voi asigura că legea va fi un sprijin pentru oameni, nu o obligaţie lipsită de logică şi total decuplată de realitate, care oricum generează măsuri imposibil de aplicat”, declară ministrul Alexandru Stoica.

Editor : B.E.

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