Cu cât se închiriază o garsonieră de 15 mp în Vancouver. Are baia și dormitorul în aceeași încăpere

O agenție imobiliară din Vancouver a venit cu o ofertă specială pentru o persoană fără partener, care dorește să locuiască în centrul orașului și nu are nevoie de prea mult spațiu - garsoniera de 15 metri pătrați.

Anunțul de închiriere pentru acest „micro-studio” de 15 mp a fost postat pe un site specializat luna aceasta, iar în descriere se precizează că locuința are podele noi, o fereastră, un pat de o persoană, dar nu include o bucătărie, fiind „ideală pentru o persoană singură, care dorește să locuiască în centrul orașului, la un preț accesibil și care nu are nevoie de mult spațiu”, relatează The Guardian.

Amenajarea locuinței de 15 metri pătrați a inclus baia și dormitorul în aceeași încăpere, vasul de toaletă și patul fiind la câțiva pași distanță și fără ușă sau măcar un paravan între ele. Toate aceste dotări sunt disponibile pentru suma de 550 de dolari americani pe lună, preț care include apa caldă și electricitatea.

Animalele de companie nu sunt permise în această locuință.

Vancouver, a șaptea cea mai scumpă piață de locuințe din lume

Vancouver are a șaptea cea mai scumpă piață de locuințe din lume, potrivit unui sondaj realizat în 2020 de o companie imobiliară, situându-se înaintea unor orașe precum Los Angeles, Paris și New York. Anul acesta, un studiu al Urban Reform Institute a numit Vancouver al doilea cel mai inaccesibil oraș din 100 de metropole importante, după Hong Kong. Iar pandemia a făcut ca prețurile locuințelor din Vancouver să crească cu 20-25% într-un an.

Chiria micului studio este, tutuși, mult peste media orașului, având în vedere că suprafața cu greu îl califică drept spațiu de locuit. Anunțul a dispărut după câteva zile, după ce presa locală l-a preluat și a subliniat că nu îndeplinește condițiile din definiția pentru micro-locuință a orașului Vancouver.

