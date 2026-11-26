Ferestrele mari, fațadele curate și interioarele luminoase definesc arhitectura rezidențială de astăzi. Tot ele aduc însă și o provocare: pierderi de căldură iarna, mult soare vara și o intimitate tot mai greu de păstrat. Sistemele de umbrire exterioară răspund acestor nevoi, iar motorizate cu energie solară devin parte dintr-o casă care se adaptează singură, în fiecare anotimp.

Umbrirea exterioară, parte din arhitectura casei

Mult timp, rulourile exterioare și jaluzelele au fost privite ca soluții strict funcționale, montate după ce casa era gata. Astăzi, ele fac parte din imaginea fațadei. Casetele discrete, culorile coordonate cu tâmplăria și profilele subțiri permit integrarea sistemelor de umbrire fără să încarce aspectul clădirii. Jaluzelele venețiene exterioare, cu lamele orientabile, adaugă ritm și textură fațadei, iar zip screenurile se potrivesc suprafețelor vitrate ample, unde contează păstrarea vizibilității spre exterior.

Diferența dintre o soluție de interior și una de exterior nu ține însă doar de estetică. O draperie sau o roletă de interior oprește lumina, dar căldura a trecut deja prin geam. Sistemele de umbrire exterioară opresc radiația solară înainte să ajungă la sticlă, iar iarna, închise seara și noaptea, adaugă un strat suplimentar de protecție în fața ferestrei.

Inteligența din spatele fațadei: motoarele solare Somfy cu tehnologie io

Un sistem de umbrire își arată adevărata valoare atunci când funcționează la momentul potrivit, chiar dacă în casă nu este nimeni. Aici intervine motorizarea. Motoarele solare Somfy cu tehnologie io sunt wireless și sunt alimentate de un panou fotovoltaic propriu, care încarcă o baterie. Nu au nevoie de cabluri, de intervenții în pereți sau de modificări ale instalației electrice, așa că rulourile exterioare, jaluzelele venețiene exterioare și zip screenurile existente pot fi motorizate fără lucrări care să deranjeze locuința.

Motorul nu are nevoie de soare direct pentru a funcționa; lumina obișnuită a zilei este suficientă pentru încărcare. Potrivit Somfy, bateria asigură o autonomie de până la 45 de zile fără încărcare, la o utilizare de două cicluri de ridicare și coborâre pe zi.

Patru anotimpuri, un singur sistem

Toamna, odată cu zilele mai scurte, interiorul devine vizibil din stradă mai devreme. Programate să se închidă la apus, sistemele de umbrire păstrează intimitatea locatarilor fără ca cineva să treacă prin fiecare cameră.

Iarna, rolul se inversează. În orele însorite, rulourile exterioare rămân deschise și lasă soarele să încălzească natural interiorul, iar seara se închid și ajută la păstrarea căldurii acumulate. Cu centrul de comandă TaHoma switch și programul de confort termic activat, acest ritm se aplică automat. Potrivit Somfy, acest mod de funcționare poate reduce costurile de încălzire cu 10–30%.

Primăvara aduce lumină puternică și un soare tot mai sus pe cer. Jaluzelele venețiene exterioare permit dozarea luminii în living sau în biroul de acasă, iar zip screenurile reduc strălucirea și reflexiile pe ecrane, fără să întunece complet încăperea.

Vara, umbrirea exterioară reduce acumularea de căldură în interior și scade nevoia de aer condiționat. Automatizate, rulourile exterioare se închid singure în orele cu soare puternic, înainte ca încăperile să se încălzească. Potrivit Somfy, în zilele caniculare, rulourile exterioare automatizate pot reduce temperatura din casă cu 4–7°C.

Ce spun proprietarii

Un studiu realizat de Somfy România în 2025, pe 304 proprietari de case care au instalate sisteme de umbrire exterioară, arată efectul acestor sisteme în viața de zi cu zi. 73% dintre respondenți au raportat facturi de energie mai mici după instalare, iar 78,6% au remarcat un confort termic mai bun vara. Iarna, 67,4% au observat un confort termic mai bun, datorită efectului izolant al sistemelor exterioare.

Control din aplicație, prin voce sau complet automat

Datorită centrului de comandă TaHoma switch, sistemele de umbrire echipate cu motoare solare Somfy cu tehnologie io pot fi controlate din aplicația TaHoma, prin Apple HomeKit, Google Assistant sau Amazon Alexa, ori automat, pe baza scenariilor stabilite de locatari: închiderea tuturor rulourilor la plecarea de acasă, coborârea jaluzelelor din living în orele de vârf ale zilei sau ridicarea lor dimineața, odată cu alarma. Sistemul poate porni de la o singură fereastră și poate fi extins oricând, cu alte camere sau alte tipuri de umbrire: un singur motor, un singur sistem.

Cum alegi sistemul potrivit

Rulourile exterioare oferă închidere completă și un strat suplimentar de protecție pe timpul nopții, fiind potrivite pentru dormitoare. Jaluzelele venețiene exterioare permit reglarea fină a luminii în spațiile de zi și în biroul de acasă. Zip screenurile se potrivesc ferestrelor mari și ușilor glisante, unde contează vizibilitatea spre exterior. Fațadele orientate spre sud și vest, cele mai expuse la soare, sunt de obicei primele care merită echipate.

Într-o casă modernă, designul și tehnologia lucrează împreună. Umbrirea exterioară motorizată cu energie solară păstrează liniile curate ale fațadei și transformă ferestrele într-un sistem care gestionează singur lumina, căldura și intimitatea, de la o lună la alta.

Mai multe informații despre soluțiile Somfy de umbrire exterioară și despre motoarele solare Somfy cu tehnologie io sunt disponibile pe www.somfy.ro.

Editor : A.D.V.