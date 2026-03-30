Detectoare de incendiu în fiecare apartament din blocurile noi. Dezvoltatorii care nu le montează riscă amenzi de până la 50.000 lei

Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să monteze detectoare autonome de incendiu în fiecare apartament din blocurile noi pe care le construiesc, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptată de Guvern, care a intrat în vigoare în luna martie. Măsura este însoțită de amenzi de până la 50.000 de lei pentru nerespectarea acestei obligații și face parte dintr-un pachet mai amplu de modificări ale legislației privind apărarea împotriva incendiilor, care introduce controale mai stricte, sancțiuni extinse și proceduri simplificate.

Prevederile sunt incluse în Ordonanța de Urgență nr. 17/2026, care modifică și completează Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Detectoare de incendiu în fiecare apartament din blocurile noi

Una dintre principalele noutăți este introducerea obligației pentru dezvoltatorii de locuințe colective de a dota fiecare apartament cu detectoare autonome de incendiu.

Obligația se aplică construcțiilor pentru care certificatul de urbanism este emis după intrarea în vigoare a ordonanței. Practic, toate blocurile noi vor trebui să includă aceste sisteme de siguranță încă din faza de proiectare și execuție.

Legea precizează clar că această dotare este suplimentară, nu alternativă. Astfel, detectoarele din apartamente trebuie instalate în paralel cu sistemele de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu prevăzute de normativul tehnic în vigoare (P 118/3-2015).

Dezvoltatorii care nu respectă obligația de a monta detectoare de incendiu riscă sancțiuni contravenționale între 20.000 și 50.000 de lei.

Fapta este introdusă explicit în categoria contravențiilor prevăzute de lege, ceea ce permite autorităților să aplice direct aceste sancțiuni în urma controalelor.

Autorizația de securitate la incendiu poate fi suspendată

Ordonanța introduce și un mecanism nou privind autorizațiile de securitate la incendiu.

Autorizația poate fi suspendată temporar în situații precum:

nefuncționarea instalațiilor de detectare, stingere sau iluminat de siguranță; lipsa documentației tehnice care a stat la baza autorizării; neasigurarea resurselor necesare intervenției în caz de incendiu.

Suspendarea este o măsură temporară și nu presupune automat oprirea activității. Totuși, dacă problemele nu sunt remediate în termen (de regulă până la 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii în anumite condiții), autorizația își poate pierde valabilitatea.

În această situație, funcționarea construcției sau a activității poate fi oprită.

Sancțiuni inclusiv pe baza camerelor de supraveghere

O altă modificare importantă permite sancționarea abaterilor și pe baza înregistrărilor video sau audio provenite de la sistemele de supraveghere, acolo unde acestea sunt obligatorii prin lege.

Imaginile pot fi utilizate ca probă de către inspectorii pentru situații de urgență și pot fi păstrate pentru o perioadă de până la 6 luni.

Pentru creșterea transparenței, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) va publica pe site-ul instituției evidența clădirilor care necesită și dețin autorizație de securitate la incendiu.

Datele vor fi actualizate lunar și vor include informații precum denumirea operatorului, adresa și domeniul de activitate, astfel încât cetățenii să poată verifica situația unui imobil.

Proceduri simplificate și termene mai clare

Ordonanța aduce și măsuri de simplificare a procedurilor administrative, astfel că cererile pentru avize și autorizații de securitate la incendiu vor fi depuse în format electronic, cu semnătură electronică calificată.

Termenele de soluționare sunt stabilite clar:

maximum 15 zile pentru emiterea avizului de securitate la incendiu;

maximum 30 de zile lucrătoare pentru emiterea autorizației.

În cazul în care autoritățile nu pot respecta termenele, se poate emite un acord provizoriu valabil 60 de zile, urmat de verificarea în teren.

În același timp, potrivit ordonanței, operatorii economici și instituțiile publice au obligații suplimentare în domeniul prevenirii incendiilor.

Aceștia trebuie să anunțe inspectoratele în cel mult 24 de ore dacă instalațiile de securitate la incendiu nu funcționează. Dacă defecțiunile nu sunt remediate în maximum 72 de ore, activitatea trebuie suspendată, în condițiile prevăzute de lege.

De asemenea, aceștia trebuie să desemneze personal responsabil sau să contracteze persoane autorizate pentru atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor și să asigure instruirea periodică a angajaților.

Pedepse penale pentru nerespectarea normelor

Actul normativ introduce și sancțiuni penale pentru încălcări grave.

Proiectarea sau executarea unei construcții fără respectarea normelor de securitate la incendiu, dacă este pusă în pericol viața sau integritatea persoanelor, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.

În cazul unor consecințe grave, precum pierderi de vieți omenești sau distrugeri majore, pedepsele pot ajunge până la 10 ani de închisoare.

Guvernul a motivat urgența acestor modificări prin numărul ridicat de incendii și prin tragediile recente care au evidențiat deficiențe în respectarea normelor de securitate la incendiu.

Printre exemplele invocate se numără explozii și incendii soldate cu victime, care au arătat necesitatea unor reguli mai stricte și a unei aplicări mai ferme a legii.

Editor : A.D.