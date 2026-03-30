Live TV

Detectoare de incendiu în fiecare apartament din blocurile noi. Dezvoltatorii care nu le montează riscă amenzi de până la 50.000 lei

Data publicării:
Detector on ceiling
Imagine cu carater ilustrativ. Sursa foto: GettyImage
Din articol
Detectoare de incendiu în fiecare apartament din blocurile noi Autorizația de securitate la incendiu poate fi suspendată Sancțiuni inclusiv pe baza camerelor de supraveghere Proceduri simplificate și termene mai clare Pedepse penale pentru nerespectarea normelor

Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să monteze detectoare autonome de incendiu în fiecare apartament din blocurile noi pe care le construiesc, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptată de Guvern, care a intrat în vigoare în luna martie. Măsura este însoțită de amenzi de până la 50.000 de lei pentru nerespectarea acestei obligații și face parte dintr-un pachet mai amplu de modificări ale legislației privind apărarea împotriva incendiilor, care introduce controale mai stricte, sancțiuni extinse și proceduri simplificate.

Prevederile sunt incluse în Ordonanța de Urgență nr. 17/2026, care modifică și completează Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Detectoare de incendiu în fiecare apartament din blocurile noi

Una dintre principalele noutăți este introducerea obligației pentru dezvoltatorii de locuințe colective de a dota fiecare apartament cu detectoare autonome de incendiu.

Obligația se aplică construcțiilor pentru care certificatul de urbanism este emis după intrarea în vigoare a ordonanței. Practic, toate blocurile noi vor trebui să includă aceste sisteme de siguranță încă din faza de proiectare și execuție.

Legea precizează clar că această dotare este suplimentară, nu alternativă. Astfel, detectoarele din apartamente trebuie instalate în paralel cu sistemele de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu prevăzute de normativul tehnic în vigoare (P 118/3-2015).

Dezvoltatorii care nu respectă obligația de a monta detectoare de incendiu riscă sancțiuni contravenționale între 20.000 și 50.000 de lei.

Fapta este introdusă explicit în categoria contravențiilor prevăzute de lege, ceea ce permite autorităților să aplice direct aceste sancțiuni în urma controalelor.

Autorizația de securitate la incendiu poate fi suspendată

Ordonanța introduce și un mecanism nou privind autorizațiile de securitate la incendiu.

Autorizația poate fi suspendată temporar în situații precum:

  1. nefuncționarea instalațiilor de detectare, stingere sau iluminat de siguranță;
  2. lipsa documentației tehnice care a stat la baza autorizării;
  3. neasigurarea resurselor necesare intervenției în caz de incendiu.

Suspendarea este o măsură temporară și nu presupune automat oprirea activității. Totuși, dacă problemele nu sunt remediate în termen (de regulă până la 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii în anumite condiții), autorizația își poate pierde valabilitatea.

În această situație, funcționarea construcției sau a activității poate fi oprită.

Sancțiuni inclusiv pe baza camerelor de supraveghere

O altă modificare importantă permite sancționarea abaterilor și pe baza înregistrărilor video sau audio provenite de la sistemele de supraveghere, acolo unde acestea sunt obligatorii prin lege.

Imaginile pot fi utilizate ca probă de către inspectorii pentru situații de urgență și pot fi păstrate pentru o perioadă de până la 6 luni.

Pentru creșterea transparenței, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) va publica pe site-ul instituției evidența clădirilor care necesită și dețin autorizație de securitate la incendiu.

Datele vor fi actualizate lunar și vor include informații precum denumirea operatorului, adresa și domeniul de activitate, astfel încât cetățenii să poată verifica situația unui imobil.

Proceduri simplificate și termene mai clare

Ordonanța aduce și măsuri de simplificare a procedurilor administrative, astfel că cererile pentru avize și autorizații de securitate la incendiu vor fi depuse în format electronic, cu semnătură electronică calificată.

Termenele de soluționare sunt stabilite clar:

  • maximum 15 zile pentru emiterea avizului de securitate la incendiu;
  • maximum 30 de zile lucrătoare pentru emiterea autorizației.

În cazul în care autoritățile nu pot respecta termenele, se poate emite un acord provizoriu valabil 60 de zile, urmat de verificarea în teren.

În același timp, potrivit ordonanței, operatorii economici și instituțiile publice au obligații suplimentare în domeniul prevenirii incendiilor.

Aceștia trebuie să anunțe inspectoratele în cel mult 24 de ore dacă instalațiile de securitate la incendiu nu funcționează. Dacă defecțiunile nu sunt remediate în maximum 72 de ore, activitatea trebuie suspendată, în condițiile prevăzute de lege.

De asemenea, aceștia trebuie să desemneze personal responsabil sau să contracteze persoane autorizate pentru atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor și să asigure instruirea periodică a angajaților.

Pedepse penale pentru nerespectarea normelor

Actul normativ introduce și sancțiuni penale pentru încălcări grave.

Proiectarea sau executarea unei construcții fără respectarea normelor de securitate la incendiu, dacă este pusă în pericol viața sau integritatea persoanelor, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.

În cazul unor consecințe grave, precum pierderi de vieți omenești sau distrugeri majore, pedepsele pot ajunge până la 10 ani de închisoare.

Guvernul a motivat urgența acestor modificări prin numărul ridicat de incendii și prin tragediile recente care au evidențiat deficiențe în respectarea normelor de securitate la incendiu.

Printre exemplele invocate se numără explozii și incendii soldate cu victime, care au arătat necesitatea unor reguli mai stricte și a unei aplicări mai ferme a legii.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
parlament
2
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
No Kings protest in New York
3
Peste 8 milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Donald Trump. Manifestații...
Drone operators perform combat tasks in Zaporizhzhia direction
4
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii...
seismograf care inregistreaza un cutremur
5
Cutremur în România, duminică după-amiază
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Digi Sport
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Capitoliul
Deputați ruși, sancționați de SUA, invitați în Congres. Li s-a organizat tur privat, au filmat, și-au făcut selfie
robert fico ilie bolojan guvern
Robert Fico, în România: O mare parte a agendei noastre se concentrează pe Bruxelles, pe teme care ne blochează
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni fără precedent pentru regimul lui Orban
politisti langa autospeciala
Reguli noi pentru șoferii cu permisul suspendat: micșorarea perioadei de suspendare, condiționată de plata amenzilor de circulație
tanc batalion armataromaniei.ro
Guvernul a adoptat OUG pentru programul SAFE, astfel încât România să poată semna contractele de achiziții până la 30 mai 2026
Recomandările redacţiei
alimentare la pompa
Ședință de coaliție privind noi măsuri pentru limitarea prețului...
calin georgescu oameni
„Dumnezeu ne ține pe toți”. Călin Georgescu nu a mai încasat salariu...
ZTc1ZTdiMDZhZjg1NzhhNjgwOGZiYmM0NzNiNjBjZg==.thumb
Trump ia în calcul o operaţiune de mare risc pentru extragerea a 450...
Carburanți
Consilierul guvernatorului BNR, despre scumpirea carburanților...
Ultimele știri
O adolescentă a ajuns la spital după ce a căzut dintr-un autocar în mers, pe un drum din Bistrița Năsăud
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și refuză utilizarea bazelor militare
Peste jumătate dintre români vor să păstrăm și ora de vară, și ora de iarnă (sondaj)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Fanatik.ro
Gigi Becali, la analize medicale după ce Mircea Lucescu a leșinat: „Vreau să trăiesc până la 105 ani”
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
Oficial FRF: “Resuscitarea lui Mircea Lucescu nu a funcționat din prima! Doctorul Stamatescu și maseurul...
Adevărul
Pașaportul românesc, mai puternic decât cele eliberate de SUA, Marea Britanie și Australia. În ce state pot...
Playtech
Cine are prioritate când două mașini virează stânga. Situația care creează confuzie în trafic
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Am fost numărul 1 în lume, acum sunt într-un scaun cu rotile!" Drama unei mari campioane
Pro FM
De pe pârtie direct la piscină. Andreea Bălan a pozat în costum de baie, surâzătoare și în formă maximă, cu o...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să...
Newsweek
Cum poate ajunge România să nu mai poată plăti pensii și salarii în primăvară? Economist: Riscul e mare
Digi FM
I-au văzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”