Explozie pe piața chiriilor. Deși există interes, mulți amână decizia de achiziție a unei locuințe, din cauza instabilității economice și a costurilor mari. Specialiștii în domeniu spun că și în următorii ani, prețurile în imobiliare vor crește. Cererea pentru închirieri de locuințe s-a majorat cu aproximativ 40% față de anul trecut.

Familiile tinere din România amână tot mai mult să își cumpere locuințe, din cauza prețurilor crescute din piața imobiliară. Între timp, apelează la soluția temporară care nu le ruinează bugetul.

-Un apartament cu 3 camere într-un complex rezidențial de aici ajunge cam pe la un 300 de mii, 280 de mii. Iar unul cu 3 într-un bloc vechi, de multe ori neanvelopat, cam pe la 170-180.

-Un apartament de 2 camere, 100 și ceva de mii de euro. Nu câștigi într-un an de zile banii ăștia.

Cererea pe piața chiriilor a crescut cu aproximativ 40% față de anul trecut. În același timp, scad vânzările de case și apartamente. În primele trei luni ale anului, românii au cumpărat cu 17% mai puține proprietăți față de aceeași perioadă din 2025.

Interesul pentru chirii a crescut în special în București, Cluj-Napoca și Timișoara. Specialiștii în imobiliare spun că tendința ar putea continua pe parcursul anului.

Claudia Negru - reprezentant agenție imobiliară: În general, tinerii, cei proaspăt căsătoriți sau fără familii caută apartamente cu două camere și se duc mai mult în zonele mai urbane, cu acces mai ușor către zona de birouri, (...) parcuri, mall-uri.

Daniel Crainic - director de marketing platformă de imobiliare: Atunci când avem multă nesiguranță când vine vorba de cea mai mare investiție pe care un om o face în viața lui, achiziția unei locuințe, atunci oamenii sunt mult mai precauți.

