Geo-exchange, o tehnologie inovativă implementată de dezvoltatori în noile proiecte imobiliare

Dezvoltatorii imobiliari manifestă un interes major în implementarea tehnologiilor inovative care să aducă beneficii în domeniul sustenabilității, al folosirii energiei verzi.

O astfel de tehnologie este sistemul geo-exchange a cărui funcționare se bazează pe transferul de căldură între sistemul de climatizare al construcției și scoarța pământului. Prin intermediul unui sistem de pompă de căldură, temperatură constantă a pământului este folosită de un agent termic care circulă printr-o rețea hidraulică aflată la adâncimi mari, și care schimbă căldură în funcție de necesitate, fie pentru încălzire, fie pentru răcire.

„Noi folosim această tehnologie de mai bine de trei ani. Am început întâi în zona rezidențială și recent am adoptat-o și implementat-o și în primul proiect de birouri din România, care este și printre primele din Europa care folosește doar această tehnologie ca sursă de climatizare.

Pentru o clădire de birouri cu o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați clădirea are practic o amprentă aproape zero de mici de carbon. Tehnologia scade costurile per total de utilități și elimină dependența de o sursă de energie de căldură care folosește combustibili fosili.

Este o tehnologie care se poate folosi astăzi în orice fel de dezvoltare, fie că vorbim de proiecte rezidențiale, birouri, clădiri industriale, chiar și hoteluri sau centre de de agrement”, explică Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

Companiile care închiriază o clădire de birouri al cărui sistem de climatizare funcționează pe baza tehnologiei geo-exchange nu doar că bifează puncte importante în domeniul sustenabilității și un punctaj pozitiv în ceea ce privește amprenta de carbon, dar beneficiază și de costuri reduse la utilități.

