Live TV

GeoExchage, sistemul de schimb de căldură care reduce factura la întreținere

Data actualizării: Data publicării:
geoexchange

Dezvoltatorii imobiliari sunt extrem de interesați de implementarea în proiectele pe care le realizează a celor mai inovatoare tehnologii, care să aducă beneficii prin folosirea energiei verzi, sustenabile, cu un impact redus asupra mediului.

Sistemul GeoExchage folosește transferul de căldură produs între agentul termic folosit de sistemul de climatizare al construcției și scoarța pământului. Prin intermediul unui sistem de pompă de căldură, temperatură constantă a pământului este folosită de un agent termic care circulă printr-o rețea hidraulică aflată la adâncimi mari, care schimbă căldură în funcție de necesitate, fie pentru încălzire, fie pentru răcire.

Sistemul de schimb de căldură implementa în proiectul prezentat constă într-o rețea de puțuri de 120 de metri adâncime, cota sub care se găsesc pânzele freatice.  Pentru că este vorba de un complex imobiliar destul de mare, au fost săpate nu mai puțin de 244 de puțuri. Toată rețeaua de puțuri este colectatâ în mai multe cămine, iar după aceea într-o cameră tehnică .

"Vorbim de o investiție ridicată la început, dar, ulterior, factura este mai mică, comparând-o cu cea dintr-un complex care nu dispune de un sistem de GeoExchange. În cazul de față, factorul principal care produce frigul este pământul, prin urmare, avem un impact mult mai redus în mediu, în comparație cu energia consumată pentru climatizarea unui complex tradițional. Cu siguranță o să vedem în viitorul apropiat din ce în ce mai multe dezvoltări cu astfel de soluții", spune Andrei Corobea, Project Manager One United Properties.

 

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
maria zaharova face declaratii
3
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
5
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
catedrala manturirii
Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu...
Screenshot 2025-10-27 at 12.47.02
Oficial. Daniel Băluță, propus de Sorin Grindeanu candidat la...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, despre pensiile magistraților: „În acest moment...
om cu umbrelă și frunze de toamnă
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în fiecare regiune...
Ultimele știri
Putin oferă oficial statutul de „veteran” rușilor care au ucis ucraineni fiind parte a trupelor de asalt
Cele trei scenarii prin care Uniunea Europeană vrea să salveze Ucraina de la un eventual colaps financiar
Kim Jong Un și-a trimis șefa diplomației la Moscova pentru a se întâlni cu Serghei Lavrov și Vladimir Putin
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
scoli fabrica de glucoza
Orașul de mâine. Școli noi și infrastructură rutieră modernă în nordul Bucureștiului
food court
Cel mai mare food hall din Europa de Est se va deschide, în curând, în București
oras
Apartamente de vacanță la cheie, pe litoralul românesc
12oras
Orașul de mâine. Zone urbane conectate la rețeaua rutieră națională
oras
Orașul de mâine. Încrederea în dezvoltatorul imobiliar
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată a fost diagnosticată cu cancer în stadiul trei, după nenumărate vizite la Urgențe: „Doctorii spuneau...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
“N-am nevoie de sifon la echipă!” Gigi Becali intervine în forță în scandalul Florin Tănase – Giovanni Becali
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce fotbalist a găsit MM Stoica în Portugalia! Dezvăluirea lui Gigi Becali: “E unul de valoare!”
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Vremea se schimbă radical. Când se încălzeşte după valul de frig?
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Nici n-a stat pe gânduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso în vestiar și i-a spus câteva cuvinte...
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau, prima apariție publică ca un cuplu. Cei doi s-au ținut de mână la Paris, la...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere