GeoExchage, sistemul de schimb de căldură care reduce factura la întreținere

Dezvoltatorii imobiliari sunt extrem de interesați de implementarea în proiectele pe care le realizează a celor mai inovatoare tehnologii, care să aducă beneficii prin folosirea energiei verzi, sustenabile, cu un impact redus asupra mediului.

Sistemul GeoExchage folosește transferul de căldură produs între agentul termic folosit de sistemul de climatizare al construcției și scoarța pământului. Prin intermediul unui sistem de pompă de căldură, temperatură constantă a pământului este folosită de un agent termic care circulă printr-o rețea hidraulică aflată la adâncimi mari, care schimbă căldură în funcție de necesitate, fie pentru încălzire, fie pentru răcire.

Sistemul de schimb de căldură implementa în proiectul prezentat constă într-o rețea de puțuri de 120 de metri adâncime, cota sub care se găsesc pânzele freatice. Pentru că este vorba de un complex imobiliar destul de mare, au fost săpate nu mai puțin de 244 de puțuri. Toată rețeaua de puțuri este colectatâ în mai multe cămine, iar după aceea într-o cameră tehnică .

"Vorbim de o investiție ridicată la început, dar, ulterior, factura este mai mică, comparând-o cu cea dintr-un complex care nu dispune de un sistem de GeoExchange. În cazul de față, factorul principal care produce frigul este pământul, prin urmare, avem un impact mult mai redus în mediu, în comparație cu energia consumată pentru climatizarea unui complex tradițional. Cu siguranță o să vedem în viitorul apropiat din ce în ce mai multe dezvoltări cu astfel de soluții", spune Andrei Corobea, Project Manager One United Properties.

