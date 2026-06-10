În ce oraș european locuințele costă de două ori mai mult decât la Paris. Topul celor mai scumpe piețe imobiliare din Europa

Parisul este considerat de mult timp una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume. Cu toate acestea, există un oraș european în care prețul apartamentelor este de aproape două ori mai mare. Potrivit unui clasament citat de Euronews, Zurich conduce detașat topul celor mai scumpe piețe rezidențiale din Europa.

Elveția și Luxemburg domină clasamentul celor mai scumpe piețe imobiliare din Europa, potrivit unei analize realizate de Global Property Guide. Patru dintre primele cinci poziții sunt ocupate de orașe elvețiene, iar Zurich se află pe primul loc, cu un preț mediu al apartamentelor de peste 18.000 de euro pe metru pătrat, de aproape două ori mai mare decât în Paris.

Datele arată că cele mai costisitoare piețe rezidențiale de pe continent sunt concentrate într-o zonă relativ restrânsă a Europei, în special în Elveția și Luxemburg, în timp ce marile capitale occidentale precum Paris sau Amsterdam se află mai jos în clasament.

Zurich, lider detașat în Europa

Zurich rămâne cel mai scump oraș european pentru achiziția unei locuințe. Prețul mediu al apartamentelor a ajuns la 18.229 euro pe metru pătrat, după o creștere de 4,2% în ultimul an și de 11,7% în ultimii doi ani.

Orașul beneficiază de prezența celor mai importante bănci elvețiene, a bursei de valori și a unui sector financiar puternic, în timp ce oferta limitată de locuințe continuă să susțină nivelurile ridicate ale prețurilor.

Pe locul al doilea se situează Geneva, unde apartamentele costă în medie 16.819 euro pe metru pătrat. Orașul găzduiește instituții internaționale precum Organizația Națiunilor Unite, Organizația Mondială a Sănătății și Comitetul Internațional al Crucii Roșii, ceea ce contribuie la menținerea unei cereri constante pentru locuințe.

Podiumul este completat de Lucerna, unde prețul mediu al apartamentelor a ajuns la 12.066 euro pe metru pătrat.

Luxemburg și Berna completează primele cinci poziții

Pe locul al patrulea se află Luxemburg, cu un preț mediu de 10.941 euro pe metru pătrat. Deși piața a înregistrat o corecție în ultimii doi ani, Marele Ducat rămâne una dintre cele mai scumpe destinații rezidențiale din Europa.

Berna ocupă poziția a cincea, cu aproape 10.000 de euro pe metru pătrat. Capitala Elveției este considerată cea mai accesibilă dintre cele patru orașe elvețiene incluse în top, însă nivelul prețurilor rămâne extrem de ridicat comparativ cu restul continentului.

Parisul ocupă locul al șaselea, cu un preț mediu de 9.490 euro pe metru pătrat. Spre deosebire de majoritatea orașelor din clasament, capitala Franței a înregistrat o scădere a prețurilor, de 0,3% în ultimul an și de 7,3% în ultimii doi ani.

Amsterdam se află imediat înaintea Parisului, pe poziția a șaptea, cu 9.437 euro pe metru pătrat. Deficitul de locuințe și cererea internațională continuă să susțină creșterea prețurilor în capitala olandeză. Primele zece poziții sunt completate de Oslo (9.332 euro/mp), Copenhaga (8.405 euro/mp) și Stockholm (8.380 euro/mp).

Copenhaga înregistrează cea mai rapidă creștere

Dintre toate orașele incluse în clasament, Copenhaga a consemnat cea mai puternică evoluție a prețurilor. Apartamentele din capitala Danemarcei s-au scumpit cu 14,3% într-un singur an și cu 24% în ultimii doi ani.

Creșteri importante au fost înregistrate și la Amsterdam, Lucerna și Stockholm, în timp ce Paris și Luxemburg se numără printre puținele piețe care au consemnat scăderi.

Top 10 cele mai scumpe piețe imobiliare din Europa:

Zurich (Elveția) – 18.229 euro/mp Geneva (Elveția) – 16.819 euro/mp Lucerna (Elveția) – 12.066 euro/mp Luxemburg – 10.941 euro/mp Berna (Elveția) – 9.952 euro/mp Paris (Franța) – 9.490 euro/mp Amsterdam (Olanda) – 9.437 euro/mp Oslo (Norvegia) – 9.332 euro/mp Copenhaga (Danemarca) – 8.405 euro/mp Stockholm (Suedia) – 8.380 euro/mp

Clasamentul evidențiază diferențele majore dintre piețele imobiliare europene. În timp ce în Zurich prețul mediu al apartamentelor depășește 18.000 de euro pe metru pătrat, în multe alte orașe importante ale continentului valorile sunt de două sau chiar de trei ori mai mici.

Cele mai scumpe orașe din România

Deși piața imobiliară românească a cunoscut o creștere susținută în ultimul deceniu, nivelurile de preț rămân semnificativ sub cele din Europa Occidentală. Clasamentul evidențiază decalajul dintre economiile din estul și vestul continentului, dar și concentrarea averii și a investițiilor în câteva centre financiare majore, precum Zurich, Geneva sau Luxemburg.

Potrivit datelor Global Property Guide, cele mai scumpe orașe din România la finalul anului 2025 erau Cluj-Napoca, cu un preț mediu de 3.235 euro pe metru pătrat, Brașov (2.228 euro/mp) și București (2.204 euro/mp).

Acestea erau urmate de Constanța (1.943 euro/mp), Iași (1.913 euro/mp) și Timișoara (1.865 euro/mp). Chiar și în cazul Clujului, cel mai scump oraș din România, prețurile rămân de aproape șase ori mai mici decât cele din Zurich, liderul clasamentului european.

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Editor : M.I.