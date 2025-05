Investiții imobiliare, pe litoralul românesc

Apartamentele de vacanță reprezintă o investiție din ce în ce mai căutată pe piața imobiliară, iar episodul de astăzi prezintă un astfel de proiect, unul de calitate premium, realizat la malul mării, în stațiunea Mamaia, una dintre destinațiile turistice preferate de români.

„Primul oraș în care am dezvoltat a fost Bucureștiul, iar în toamna anului 2018, după ce am analizat și piața imobiliară din Constanța, am decis că este o oportunitate să investim și aici. Am fost primii care am construit o parcare 100% subterană, fluidizând astfel traficul din zonă și anticipând practic ce se va întâmpla în viitor, stațiunea fiind fiind una în plină dezvoltare.

În primul rând, clienții își doresc apropierea de mare, vederea către mare, proximitatea serviciilor. Este importantă și plaja la care se asigură accesul și sigur că este foarte importantă și construcția, calitatea construcției, acestea cred că sunt sunt atuurile care îi atrag .

Ambele clădiri sunt construite după criterii similare și împărtășesc o unitate arhitecturală cu dublă orientare: cea principală, către mare, și cea subordonată - către acces.

Cea mai mare parte a fața de este ventilată, dar, în mod excepțional, fațada de sticlă care este orientată către mare are protecție fonică și protecție UV.

Am început această investiție cu gândul de a fi foarte aproape de distracțiile și de atracțiile din zonă și, chiar din momentul în care a fost proiectată această dezvoltare imobiliară, s-a luat în calcul asigurarea protecției fonice, atât pe fațada de sticlă, cât și pe întreg imobilul, spune Simona Costache, Executive Sales Director One United Properties.

Editor : A.D.V.