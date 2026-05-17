Locuințe tot mai scumpe și cumpărători mai puțini: Ce schimbări au avut loc pe piața imobiliară în prima parte a anului 2026

Apartamente și case tot mai scumpe. Ultimele date arată că cele mai majorări sunt în București, unde prețul locuințelor noi, în ultimul an, a fost cu peste 25% mai mare.

Prețurile locuințelor au continuat să crească în ultimul an, fie că vorbim despre blocuri noi sau despre blocuri vechi.

În București, prețurile locuințelor într-un bloc nou au crescut cu 26%, ajungând ca 1mp util să coste 2.632 de euro. În blocurile vechi, prețurile s-au majorat cu 12%, 1mp util ajungând la 2.232 de euro.

Și la nivel național, prețurile au crescut, în ultimul an, cu 12%, ajungând la 2.025 euro/mp util.

Tranzacțiile sunt în scădere, în primele 4 luni ale anului tranzacțiile de locuințe au scăzut cu 15%.

Și prețul chiriilor a crescut în luna aprilie față de luna martie a acestui an cu 33,5%.

Românii se tem că preţurile locuinţelor vor continua să crească

Preţurile locuinţelor sunt foarte mari şi vor continua să crească până la finalul anului 2026, sunt de părere cei mai mulţi români interesaţi de o achiziţie imobiliară, care se tem, însă, că sumele pe care trebuie să le achite nu reflectă valoarea reală a proprietăţilor, arată rezultatele unui sondaj realizat în rândul cumpărătorilor de o platformă de profil, citat de Agerpres.

Aproximativ 90% dintre respondenţii sondajului Imobiliare.ro consideră că, în momentul de faţă, preţurile locuinţelor sunt foarte mari. Doar 6% le consideră echitabile, iar 4% dintre cei intervievaţi încă mai cred că locuinţele sunt destul de accesibile în România.

De asemenea, ştirile negative despre economie îi influenţează semnificativ pe mulţi dintre cei care îşi doresc să devină proprietari anul acesta. Românii care stau acum în expectativă ar putea fi convinşi să acţioneze imediat fie în cazul identificării unei oferte excelente, fie dacă preţurile locuinţelor ar scădea peste noapte cu cel puţin 15%.

"În acest moment, cumpărătorii sunt mai degrabă reticenţi să treacă la acţiune. Neîncrederea în ziua de mâine, sentiment întărit de efectele imediate reflectate în evoluţia cursului valutar ale recentei crize guvernamentale, se alătură unei serii de nelinişti provocate de inflaţia ridicată, dobânzi, schimbările pe piaţa muncii. Cumpărătorii au nevoie de timp şi fapte pentru a-şi recăpăta încrederea în economia şi siguranţa zilei de mâine. Pe de altă parte, tocmai în momente ca acestea se pot face achiziţii bune, deoarece, obiectiv vorbind, apartamentele în România rămân în continuare accesibile, iar puterea de negociere este la cumpărătorul determinat", a declarat directorul de marketing al Imobiliare.ro, Daniel Crainic, în comunicat.

Preţul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare de proprietari şi dezvoltatori a ajuns, la nivel naţional, la 2.025 euro/mp util, după un avans cu 12% în ritm anual, conform Indicelui Imobiliare.ro - instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluţia pieţei rezidenţiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din ţară.

Bucureştenii au simţit cel mai mult în ultimul an majorările operate la nivelul preţurilor. Amânarea deciziei de achiziţie cu un an a devenit echivalentă cu o creştere cu 26% a preţului mediu solicitat pentru apartamentele noi şi cu 12% în cazul celor aflate în blocuri vechi. La toate acestea se adaugă şi fluctuaţiile recente ale cursului leu/euro care au scumpit locuinţele cu zeci de mii de lei de la o săptămână la alta, spun specialiştii în imobiliare.

Optimismul celor care aşteptau o iminentă spargere a "bulei imobiliare" şi scăderea dramatică a preţurilor pare din ce în ce mai temperat (16%). În prezent, cei mai mulţi români care îşi caută activ o proprietate (33%) consideră că locuinţele vor continua să se scumpească până la sfârşitul lui 2026. Alţi 27% se aşteaptă să vadă doar o corecţie uşoară a preţurilor, în timp ce 24% dintre respondenţi nu îşi pot da seama încotro vor evolua preţurile locuinţelor, fapt ce îi face să ezite să ia o decizie finală de achiziţie.

Principalele motive de îngrijorare pe care le au românii care îşi doresc să facă o achiziţie imobiliară sunt legate tot de preţuri. Circa 76% dintre cei intervievaţi în cadrul sondajului spun că se tem că preţul cerut nu reflectă valoarea reală a proprietăţii de care sunt interesaţi. Alţi 13% sunt îngrijoraţi că, dacă vor continua să amâne achiziţia, vor ajunge să nu îşi mai permită locuinţa mult dorită. Din total, 7% dintre respondenţi se tem că preţurile vor scădea imediat după ce vor cumpăra o proprietate. Doar 4% dintre cei intervievaţi nu au nicio îngrijorare cu privire la preţurile locuinţelor.

Cele mai multe persoane care caută activ o proprietate în această perioadă (44%) îşi doresc să facă un upgrade imobiliar, fie că este vorba despre o locuinţă care le oferă mai mult spaţiu sau despre una situată într-o zonă mai bună.

O proporţie semnificativă o au şi cei care vor să devină pentru prima oară proprietari (32%). Investiţiile imobiliare sunt văzute, în continuare, ca o modalitate excelentă de protejare a economiilor de către 14% dintre respondenţi, în timp ce 10% vor chiar să obţină venituri din închirierea locuinţelor achiziţionate.

Aproximativ 41% dintre cei care au luat parte la sondaj spun că ştirile negative despre economie au o influenţă foarte mare asupra lor, atunci când vine vorba despre decizia de achiziţie a unei locuinţe. Pentru alţi 13%, acesta este un aspect care îi îndeamnă să negocieze preţul mai agresiv. Există, totodată, un număr mare de potenţiali cumpărători activi la nivelul pieţei (35%) care preferă să-şi bazeze decizia de achiziţie pe propriile informaţii, fără a lua în considerare ştirile negative. În plus, pentru 11% dintre respondenţi ştirile negative despre economie nu sunt relevante, aceste persoane considerând că imobiliarele sunt investiţii sigure.

Cei mai mulţi potenţiali cumpărători ar lua decizia finală de achiziţie fără să ezite fie dacă ar găsi o ofertă excelentă (44%), fie dacă preţurile locuinţelor ar scădea peste noapte cu cel puţin 15% (42%). Pentru 9% dintre cei intervievaţi clarificarea contextului economic şi geopolitic ar putea fi factorul hotărâtor pentru finalizarea achiziţiei unei locuinţe. Doar 5% sunt de părere că ar cumpăra mai rapid o proprietate dacă ofertele de creditare disponibile la nivelul pieţei ar fi mai avantajoase.

În ciuda scumpirilor, bucureştenii rămân unii dintre cumpărătorii care iau cel mai rapid decizia de achiziţie. Dacă în primul trimestru al anului trecut durata medie de la intrarea în piaţă a unui apartament la tranzacţionarea acestuia era de 52 de zile, în intervalul similar al acestui an lucrurile nu s-au schimbat semnificativ, perioada medie de vânzare fiind de 54 de zile, conform datelor Imobiliare.ro, prezentate în cadrul conferinţei naţionale Imobiliare.ro HUB 2026. Spre comparaţie, în Braşov, durata necesară proprietarilor pentru identificarea cumpărătorilor a crescut de la 64 la 72 de zile, iar în Constanţa de la 68 la 78 de zile.

Care sunt cele mai căutate zone din Bucureşti

Interesul potenţialilor cumpărători a crescut puternic (26%) în Capitală în cazul locuinţelor vechi, raportat la începutul anului trecut. Locuinţele noi au pierdut puţin teren (-11%), în contextul unei oferte în scădere şi al unor preţuri în creştere accelerată, la care se adaugă TVA.

Printre cele mai efervescente zone din oraş se află Timpuri Noi. Pentru fiecare apartament listat la vânzare aflat aici şi-au arătat, în medie, interesul 6 potenţiali cumpărători, fapt ce se traduce într-o creştere a cererii cu 22% faţă de trimestrul I 2025.

Apartamentele din Drumul Taberei au atras, în medie, 4 potenţiali cumpărători, cererea crescând local cu 10%, la fel ca locuinţele din Dristor. În cazul acestora din urmă, însă, cererea a crescut mai mult, respectiv cu 13%.

Cartierul Bucureştii Noi a devenit, totodată, un punct de atracţie pe harta imobiliarelor. În medie, 4 potenţiali cumpărători şi-au arătat interesul pentru fiecare proprietate listată la vânzare, cererea înregistrând un avans cu 31% comparativ cu începutul anului trecut.

În ceea ce priveşte închirierile de locuinţe, în această perioadă de aşteptare cererea a crescut cu 20% în Capitală, atât în cazul locuinţelor vechi, cât şi în cazul celor noi. Marele obstacol de care s-au lovit, însă, cei care şi-au dorit să se mute cu chirie a fost dat de numărul tot mai mic de proprietăţi disponibile în piaţă. Oferta totală de locuinţe a scăzut cu 27% faţă de trimestrul I 2025.

Cartierul Militari, cel mai ieftin din oraş, a rămas un punct de atracţie pentru bucureşteni. În medie, 6 potenţiali chiriaşi şi-au arătat interesul pentru fiecare apartament ieşit în piaţă. Cererea a crescut, astfel, cu 13% faţă de începutul anului trecut. Alţi 5 potenţiali chiriaşi şi-au arătat interesul pentru fiecare apartament de închiriat din zona Dristor, fapt ce s-a tradus într-un avans cu 35% la nivelul cererii. Pentru fiecare locuinţă din zona Piaţa Iancului şi-au arătat interesul 4 potenţiali chiriaşi, iar pentru cele situate în zona Constantin Brâncoveanu alţi 3 potenţiali chiriaşi. Cererea a crescut aici cu 20%, respectiv cu 18% în ritm anual.

La sondajul desfăşurat de Imobiliare.ro, pe parcursul lunii mai, în rândul utilizatorilor platformei au luat parte 1.420 de respondenţi, potenţiali cumpărători care caută activ un apartament sau o casă în România, interesaţi atât de locuinţele noi listate la vânzare de către dezvoltatori, cât şi de proprietăţile disponibile pe piaţa veche.

