Locuințele din București s-au scumpit, de la începutul anului. Cât au ajuns să coste apartamentele, în funcție de zonă

Prețul locuințelor din București a crescut de la începutul anului. Și nu cu puțin. Apartamentele cu două camere, cele mai căutate, au ajuns să coste acum, în medie, peste 100.000 de euro.

Prețul apartamentelor cu două camere a crescut cu 20% în ultimul an și a depășit pragul de 100.000 de euro încă din luna martie, potrivit datelor anunțul.ro citate de economica.net. În urmă cu un an, prețul mediu pentru o astfel de locuință era de 84.000 de euro.

În doar șapte zone din cele 22 analizate prețul mediu pe care proprietarii îl cer pentru un apartament cu două camere este sub pragul de 100.000 de euro și în doar trei dintre acestea prețul este sub 90.000 de euro. Este vorba de zonele Berceni-Giurgiului, Rahova-Sebastian și Obor-Colentina. Chiar dacă prețurile medii sunt sub 90.000 de euro, și în aceste cartiere creșterile au fost consistente, de 15, 20 și chiar 30%.

Datele arată că s-au scumpit atât apartamentele noi, cât și cele vechi, pentru care unii proprietari cer peste 2.000 de euro pe metru pătrat.

Creșterea prețului mediu a fost determinată de livrarea cu întârzierea a unor proiecte noi, dar și de numărul tot mai redus de terenuri disponibile pentru dezvoltări, în special în interiorul orașului. La asta se adaugă blocajul urbanistic de la nivel administrativ din ultimii ani.

Cea mai scumpă zonă din București este Alba Iulia-Decebal-Muncii, unde prețul mediu pentru un apartament cu două camere a ajuns la 193.000 de euro, după un avans de aproape 33% în doar un an. De acești bani se pot cumpăra cel puțin două apartamente în cele mai ieftine zone din București, unde proprietarii cer sub 100.000 de euro.

Alte zone scumpe din București sunt și Aviației și Floreasca-Dorobanți, unde prețurile medii sar de 150.000 de euro.

În ceea ce privește cea mai mare creștere de preț, aceasta s-a înregistrat în zona Tineretului – Timpuri Noi, unde proprietarii cer acum cu 41% mai mult decât în urmă cu un an. Pe de altă parte, Băneasa este singura zonă în care prețurile au scăzut. Sunt mai mici cu 18% față de acum un an.

