Locuințele s-au scumpit în ultimul an cu aproximativ 20%, spun experții imobiliari. În orașele mari, metrul pătrat util a sărit, de ceva vreme, de 2.000 sau chiar și de 3.000 de euro. Acest lucru nu pare să fi afectat, însă, cererea de pe piață, aflată la rândul ei în creștere, anunță Digi 24.

Doar în acest an, prețurile apartamentelor au crescut cu aproape 20 de procente, arată un studiu recent, citat de Digi 24.

Cele mai scumpe locuințe sunt în Cluj-Napoca, unde metrul pătrat util depășește 3.000 de euro.

Apoi, în topul scumpirilor se află București și Brașov, cu peste 2.000 de euro pe metru pătrat util. În aceste condiții, puțin dintre noi mai reușesc să cumpere un apartament fără împrumut bancar.

Sfaturi înainte de a lua un credit ipotecar

Experții ne avertizează însă: trebuie să ținem cont de mai multe aspecte înainte de a ne înhăma la un credit pe 30 ani.

În primul rând, ar trebui să avem deja puși deoparte banii pentru avansul de 15%. La un apartament de 400.000 de lei, asta înseamnă aproximativ 60.000 de lei. Apoi, este important ca rata să nu „înghită” mai mult de 30% din salariu, pentru că oricând pot apărea situații neprevăzute.

În această perioadă economică tulbure, cu taxe mărite și scumpiri în lanț, experții ne sfătuiesc să ne orientăm către un împrumut cu dobândă fixă pentru trei-cinci ani, arată Digi 24.

Ne asigurăm că măcar în această perioadă rata nu ne va crește, indiferent de ce se întâmplă în piață.

Ofertele băncilor pentru creditele cu donbândă fixă în primii trei - cinci ani sunt cuprinse între 4,70% și 5,99%. Așa că înainte să vă decideți să faceți o astfel de achiziție, studiați cu atenție ofertele și, în măsura în care puteți, faceți și plăți anticipate, îndeamnă experții în credite ipotecare.

Editor : C.A.