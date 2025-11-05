Live TV

Cum au evoluat prețurile chiriilor în luna octombrie în sectoarele Capitalei și în marile orașe

Data publicării:
blocuri
Sunt tot mai mulți cei care aleg să stea în chirie, în fața achiziției unei locuințe în această perioadă. Foto: GettyImages

În condițiile în care prețurile de pe piața imobiliară tot cresc, iar accesul la finanțare se îngreunează, chiriile au explodat. Sunt tot mai mulți cei care aleg aceasta variantă în fața achiziției unei locuințe în această perioadă. Luna octombrie aduce o reechilibrare în zona chiriilor, dar în marile orașe creșterile rămân peste 5%.

În luna octombrie, chiriile au rămas la același nivel sau au scăzut în Brașov -7%, Cluj-Napoca -5%, Sectorul 1 din Capitală -6%, în timp ce în sudul și vestul țării s-au înregistrat creșteri punctuale: Craiova +10% și Timișoara +7%, alături de avansuri moderate în Sectorul 2 (+6%) și în Sectorul 5 (+7%) din București.

Cluj-Napoca continuă să fie cel mai scump oraș pentru chirii, cu o medie de 420 euro pentru garsoniere, 600 euro pentru apartamentele cu două camere și 749 euro pentru cele cu trei camere. La polul opus, Arad rămâne cel mai accesibil oraș dintre cele analizate, cu 230 euro pentru o garsonieră, 359 euro pentru două camere și 435 euro pentru trei camere. Între aceste extreme, orașe precum Brașov, Constanța, Iași și Timișoara se mențin în zona mediană a clasamentului, cu prețuri cuprinse între 300 și 700 de euro, în funcție de tipul locuinței.

Traditional, cererea pentru chirii crește în august și septembrie, când se întorc studenții în marile orașe universitare, apoi piața se reașează. Astfel, în octombrie contactările dintre chiriași și proprietari s-au redus cu doar 8% față de anul trecut, în timp ce, comparativ cu luna septembrie, s-a înregistrat o scădere de 21%, specifică perioadei de după vârful toamnei.

În Capitală, prețurile medii ale chiriilor diferă vizibil între sectoare. Analizând diferențele dintre sectoare, se observă contraste clare între nordul și vestul Capitalei. Sectorul 1 rămâne cea mai scumpă zonă de închiriat, cu o chirie medie de 791 euro, urmat de Sectorul 2, unde nivelul mediu al chiriilor este de 712 euro, apropiindu-se semnificativ de valorile din nord. Sectorul 3 și Sectorul 5 se poziționează în zona mediană a pieței, cu medii de 555 și 578 euro, în timp ce Sectoarele 4 și 6, situate preponderent în sud-vestul Capitalei, rămân cele mai accesibile, cu chirii medii de 527, respectiv 515 euro.

În ceea ce privește evoluțiile din alte mari orașe, datele arată că scăderea chiriilor pe segmentul apartamentelor cu două și trei camere a tras în jos media din județul Brașov. Aici chiria medie pentru o garsonieră a crescut cu patru la sută față de anul anterior, la 375 euro. În schimb, pentru apartamentele cu două camere și trei camere proprietarii cer acum cu cinci, respectiv șapte la sută mai puțin.

În schimb, în Constanța și Timișoara chiriile au crescut pe aproape toate segmentele pieței. Excepție fac doar apartamentelor cu două camere din Constanța și locuințele cu trei camere din Timișoara, care se închiriază la un nivel similar cu cel de anul trecut.

