Astăzi, poate mai mult decât oricând, dincolo de arhitectură și locație, oamenii caută să regăseasă în viitoarele lor cămine și sentimentul de apartenență la o comunitate.

„Pentru noi adevărata relație cu clientul începe după semnarea contractului, deoarece noi nu vindem doar unități locative, noi oferim o experiență și un stil de viață. Creăm acest sentiment de apartenență printr-o serie de evenimente. Aș vrea să menționez evenimentele Shaping Life, cu focus educativ, create în stil de panel de discuții, moderat de un doctor în științe medicale, care au avut ca invitați, de-a lungul timpului, medici, antrenori de fitness, un fost campion olimpic și șefi care au vorbit despre alimentația sănătoasă”, spune Anamaria Diaconescu, Events & Institutional Partnerships Director One United Properties.

„Evenimentele noastre sunt dedicate artei de a trăi frumos și încercăm să acoperim cât mai multe arii și aspecte de interes pentru membrii comunității noastre. Primul eveniment a fost dedicat copilăriei, al doilea, frumuseții și succesului. Evenimentul din octombrie a fost dedicat alimentației sănătoase și performanței. Recent am organizat două evenimente speciale cu mașini clasice, bucurând întreaga comunitate, inclusiv bărbați și copii.

Evenimentele sportive au fost de mare interes, inclusiv maratoane și o competiție sportivă unde peste 100 de participanți au urcat până la etajul 16, de patru ori, menținând performanța și obținând premii frumoase.

Acest sentiment de apartenență se naște și devine puternic, nu doar prin aceste evenimente gratuite pentru membrii comunității, ci și prin alte beneficii, cum ar fi cardul membru și reducerile accesibile prin acesta”, mai spune Anamaria Diaconescu, Events & Institutional Partnerships Director One United Properties.

„Luna decembrie este plină de magie, de aceea gândim să organizăm evenimente specifice: atelier de turtă dulce, concert de colinde (românești și internaționale) și o ediție specială dedicată etichetei și artei de a dărui, cu sfaturi și recomandări de la experți privind eticheta sărbătorilor și alegerea cadourilor potrivite”, mai oferă Anamaria Diaconescu, Events & Institutional Partnerships Director One United Properties, amănunte despre proiectele ce vor avea loc în ultima lună a anului.

Editor : A.D.V.