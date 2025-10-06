Orașul de mâine. Hala Ford, un concept nou și revoluționar pentru București și pentru România, aproape de finalizare

Există în București locuri fascinante, vechi, superbe, pline de potențial, dar uitate, ani de zile, atât de autorități, cât și de oameni și care așteaptă doar o perspectivă proaspătă, care să le dezvăluie adevărata valoare.

Unul dintre aceste locuri este reprezentat de vechea Hală Ford, o clădire istorică, plină de tradiție, care, în ultimul an, a trecut printr-un proces de renovare și modernizare, pentru a fi redată circuitului public.

„Orașul de Mâine” a revenit la Hala Ford pentru a vă prezenta în ce stadiu se află acest proiect, care se apropie de momentul în care își va deschide porțile.

„Lucrările de restaurare au avansat foarte mult și ne apropiem de momentul recepției finale și al deschiderii porților. Urmează, în lunile următoare, să finalizăm și lucrările de amenajare interioară, pentru a putea, în sfârșit, să primim clienții în interiorul acestui concept nou și revoluționar pentru București și pentru România.

Cea mai dificilă etapă, de departe, a fost realizarea celor două subsoluri dedicate parcării, în condițiile în care structura și fațadele istorice ale halei au trebuit conservate, în vederea etapelor următoare ale restaurării.

De asemenea, au existat foarte multe elemente de detaliu cu privire la restaurarea sistemelor de fațadă, mai ales a luminatorului, care aduce o valoare extraordinară întregii clădiri - toate marile capitale europene beneficiază de astfel de clădiri istorice, care au în interiorul lor un concept de piață, un epicentru gastronomic.

Pentru București, acest concept va fi o premieră. Vom găzdui un supermarket gourmet, iar galeria va beneficia și de peste 2.000 de metri pătrați de terase, îmbinând spațiile interioare cu cele exterioare”, a declarat Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

