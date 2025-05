Orașul de mâine. Încrederea în dezvoltatorul imobiliar

Un brand puternic emană către clienți, actuali sau potențiali, calitate, transparență, exclusivitate și, ca și în restul domeniilor economice, și în zona imobiliară, reprezintă un element esențial.

Multitudinea informațiilor despre piața imobiliară reprezintă un beneficiu pentru clienți, ajutând la verificarea nivelului de încredere într-un anumit brand. Acest proces se realizează printr-o informare corectă, compararea ofertelor, urmărirea a tot ceea ce înseamnă feedback din piață despre dezvoltatorul respectiv, inclusiv cel din zona comunităților sociale.

„Se poate spune că relația cu un client începe atunci când acesta cumpără un apartament, pentru că trebuie să rămâi permanent în contact cu el, încrederea pe care ai obținut-o având nevoie de susținere, fiecare zi fiind importantă.

Faptul că am fost incluși în lista super brand-urilor în 2024 a reprezentat o surpriză ce ne obligă, pe de o parte, să menținem același standard, iar pe de alta, o dovadă a faptului că am făcut ceva bine”, spune Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division, One United Properties.

„Noi ne-am obișnuit să creăm comunități, ne-am obișnuit ca toate dezvoltările noastre să reprezinte niște repere, să fie embleme. Ne mândrim cu asta, dar ne și obligă foarte tare. Cred că faptul că este o companie publică îi ajută enorm de mult pe clienți, care nu se uită doar la ce spune sau Y sau ce cârcotește X sau Y, ci are niște repere clare, o companie care este ca un open book și unde pot verifica oricând informațiile”, conchide Beatrice Dumitrașcu.

Editor : A.D.V.