Orașul de mâine. Premium-affordable, locuințe pentru clasa de mijloc urbană

Bucureștiul se confruntă cu un deficit masiv de locuințe moderne, iar pe acest fond segmentul de premium affordable devine tot mai dinamic în piața imobiliară. Aflăm mai multe într-un nou episod "Orașul de mâine", într-o discuție cu Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties.

Ce înseamnă, concret, conceptul de premium-affordable? La ce se referă?

Practic, premium-affordable nu înseamnă altceva decât ceea ce își doresc oamenii ca fiind o locuință de calitate. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, spre exemplu, noi ca și dezvoltator, atunci când ne așezăm într-o locație, ea trebuie să fie cea mai bună locație din cartierul respectiv. La fel, dacă te muți către zona mai accesibilă, trebuie să fie cea mai bună locație din acea zonă accesibilă. Asta presupune că în momentul în care oamenii vin să achiziționeze un apartament nu înseamnă că vor primi o calitate inferioară. Calitatea este aceeași, standardele sunt aceleași, dar într-adevăr sunt mici detalii care fac diferența. Pentru că, în ceea ce privește segmetul de premium affordable, își doresc foarte tare să aibă în cadrul comunității lor toate serviciile de care au nevoie, ceea ce presupune că acolo cu siguranță vei construi și o școală, și o grădiniță, și multe alte facilități care deservesc nevoile lor de zi cu zi.

Însă să ai o clădire certificată verde astăzi sau să beneficiezi de pompe de căldură sunt standarde pe care întreaga Europă le aplică. Sunt standarde de care noi avem nevoie și au devenit o normalitate. Și atunci Premium Affordable înseamnă că oamenii își permit să cumpere acele locuințe în cartierul în care locuiesc, spre exemplu, și presupune că practic ei renunță la unitatea locativă pe care au cumpărat-o, construită înainte de 1989, și își doresc ca astăzi să beneficieze de tot ceea ce înseamnă o certificare verde, care presupune că este o locuință eficientă energetic.

Dacă ar fi să facem un scurt sumar, primele trei lucruri la care se uită clienții când vor să facă această achiziție din Premium Affordable, care ar fi?

Locația. Să le fie accesibilă lor și nevoilor lor. Infrastructura de transport: să se asigure că se pot deplasa la serviciu, înapoi, atât ei, cât și familiile lor. Și trei, eficiența energetică pe care o oferă locația respectivă.

Dacă ne uităm la prețuri, cum arată zona de premium-affordable?

Diferențele sunt foarte mici, între prețurile unei clădiri vechi și ale uneia noi. Pentru că piața continuă să crească, iar nevoia locativă nu face altceva decât să întrețină această creștere de preț. Pentru că nu există ofertă.

Acest portofoliu, de premium-affordable, va crește ca pondere, față de tot pachetul pe care îl aveți în dezvoltare?

Important este care este nevoia pieței și atunci noi am pătruns și pe acest segment de piață tocmai pentru că există o nevoie foarte mare și avem nevoie de repere. Avem nevoie de dezvoltatori care să vină să se așeze în aceste locații, să ofere rezidenților din cartierele Bucureștiului ceva nou.

