Orașul de mâine. Școli noi și infrastructură rutieră modernă în nordul Bucureștiului

Dezvoltarea modernă a orașelor nu înseamnă doar construcția de ansambluri imobiliare. Este nevoie și de școli și sunt dezvoltatori care investesc în educație.

„Am pornit de la ideea că ne aflăm în zona cu cea mai mare concentrare de produs intern brut din România. Zona «Fabrica de Glucoză» generează undeva la 3% din produsul intern brut al țării. Evident, sunt zeci de mii de oameni, foarte mulți tineri, care lucrează aici și era absolut normal ca acest «Central Business District» al Bucureștiului să primească și o zonă rezidențială, iar o zonă rezidențială, mai ales pentru familii tinere, nu putea să nu aibă și componenta de educație. Recunosc, a fost și o cerință din partea autorităților să facem acest lucru, dar el se îmbină foarte bine cu ideea de o dezvoltare integrată pe care noi încercăm s-o facem în toate proiectele mari

În toate proiectele mari vom include și zone de educație. Sunt absolut necesare. Reduc foarte mult traficul și creează o atmosferă mult mai familiară pentru toată lumea care stă acolo.”, explică Andrei Diaconescu, cofondator și co-CEO One United Properties.

„Infrastructura pentru această zonă este asigurată din bani privați, de către toți dezvoltatorii care regenerează această zonă. Deci, practic, oricine va veni către nord va putea să folosească această infrastructură ca să descarce mai ușor către Aleea Petricani, fără să mai trebuiască să stea la intersecție, cum se întâmplă în momentul de față”, amintește Andrei Diaconescu despre avantajele create în zona regenerată din nordul Bucureștiului, de care pot beneficia și viitorii investitori.

Editor : A.D.V.