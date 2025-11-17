Live TV

Orașul de mâine. Sistemele de protecție la incendiu în clădirile moderne

orasul-de-maine-1711

Siguranța este una dintre cele mai importante componente atunci când vorbim de o clădire modernă. Sistemele de protecție la incendiu, de ventilație, evacuare sunt esențiale pentru cei care locuiesc în astfel de clădiri. Aflăm mai multe într-un nou episod "Orașul de mâine", într-o discuție cu Andrei Corobea, Project Manager One United Properties.

"Clădirea de față are multe sisteme de siguranță la incendiu. Aș putea să amintesc compartimente la foc, care sunt izolate prin perdele de apă, sau uși automate care se închid în momentul în care apare un incendiu. Putem să vorbim de matări la foc pentru instalațiile care trec dintr-un compartiment în altul sau uși rezistente la foc pentru a se izola spațiile și încăperile respective", ne-a explicat Andrei Corobea.

Puteți să ne prezentați sistemul efectiv?

Ne aflăm într-o zonă care separă două compartimente la foc. În spatele meu se regăsește o ușă automată, ca în momentul în care apare un incendiu separă cele două spații, astfel încât incendiul să nu se propage dintr-o parte în alta. Ușa respectivă este rezistentă la foc 180 de minute.

Un alt sistem de siguranță la incendiu este perdeaua de apă, care are același rol: de a separa două compartimente de foc.

Ne aflăm într-o clădire de birouri în zona Cotroceni și astăzi o să facem o simulare de incendiu. Clădirea are nouă etaje și o să evacuăm mai mult de 1000 de oameni. Haideți să vedem ce se întâmplă. Au sosit pompierii, au 3 minute la dispoziție să ajungă la punctul de unde a pornit alarma. Pompierii se află în locație permanent 24 din 24 ore, șapte din șapte zile. Pompierii verifică toată incinta, astfel încât tot personalul să fie evacuat din clădire. Dacă mai sunt persoane în spațiu, acestea sunt însoțite pentru a fi evacuate. În momentul în care pleacă alarma de incendiu, ferestrele și ușile exterioare spre balcon se deschid automat. În același timp, ușile de la birouri se deschid și ele automat pentru a putea personalul să fie evacuat cât mai ușor. În momentul incendiului, toată bateria de lifturi este oprită și lifturile coboară automat la parter. Din toate lifturile din clădire rămâne unul singur funcțional. Care este liftul de pompieri pe care o să-l utilizăm și noi acum.

