(P) Imobiliarium te așteaptă cu peste 20.000 de locuințe la prima ediție a târgului de la Universitate

IMOBILIARIUM, cea mai mare expoziție de locuințe din Capitală, te așteaptă cu peste 20.000 de unități locative la prima ediție a târgului organizată în Piața Universității, în weekendul 21-22 septembrie. Peste 80% dintre acestea se situează în segmentul de prețuri middle-class.

Prima ediție a târgului organizată în Piața Universității îți prezintă 80 de ansambluri noi, dintre care șase lansări în premieră, nume precum City Point, Hills Pallady Apartments, Ilro Residence Militari, Delea Veche 29 etc. Cei peste 8000 de vizitatori așteptați la Imobiliarium Universitate vor putea prospecta o ofertă de peste 20.000 de locuințe, majoritatea din jumătatea de centru-sud a Capitalei, zonele adiacente Ilfov, dar nu numai. În total, unitățile locative prezentate cumulează circa 1 milion de metri pătrați, dintre acestea 30% fiind locuințe finalizate, 30% în construcție și 40% în plan.

Printre cei mai mari dezvoltatori din care poți alege la această ediție se numără One United Development, Point Development, Impact, Hagag, Exigent, Dimri, Hercesa, Speedwell, Nusco Imobiliara, Romco System etc. Aceștia dezvoltă unul sau două proiecte în paralel, cu sute de unități locative pe fiecare fază a proiectului, ce cumulează mii de unități în plan final. Pe de altă parte, în cadrul târgului se vor întrece în oferte numeroase agenții imobiliare, fiecare reprezentând zeci de proiecte în exclusivitate, din această categorie făcând parte SudRezidential, Imoteca The Residential Experts, Premier Estate Management, Raich&Raich, The Concept, R&D Advisors etc..

Șase ansambluri vor fi lansate în premieră la Imobiliarium Universitate

Una dintre cele șase lansări în premieră la Imobiliarium Universitate este ansamblul City Point, ale cărui blocuri se vor înălța cu încă 406 apartamente ultra moderne, la doar 10 minute de zona Aviației. A doua fază a City Point Aviației va fi inedită și datorit facilităților unice din interiorul complexului, precum piste de alergare și biciclete, spații deschise și aerisite, zone pentru plimbări în aer liber în care nu au acces mașinile etc.

Hills Pallady Apartments este un nou ansamblu middle-class care apare în proximitatea unei zone efervescente a Bucureștiului. Bine conectat la rețeaua de transport a Capitalei, acesta este amplasat la doar 50 de metri de stația de metrou Anghel Saligny, dar și lângă stații de tramvai și autobuz. Ansamblul va fi format din 12 blocuri cu 11 etaje, totalizând aproape 2.000 de apartamente proiectate în mai multe variante de compartimentare, de la garsoniere la apartamente cu trei camere, pentru a oricine să-și găsească locuința dorită.

Imobiliarium, cel mai tehnologizat târg de locuințe din Capitală

Târgul de la Universitate va păstra același format de succes ca ediția din Băneasa, unde vizitatorii se pot bucura de avantajele tehnologiei în căutarea locuinței perfecte. Spre exemplu, aceștia vor avea posibilitatea de a-și vizualiza viitoarea locuință sau chiar împrejurimile prin ochelarii de realitate virtuală. În plus, locația este special amenajată pentru o prospectare eficientă și relaxantă, vizitatorii beneficiind de diverse facilități precum hartă interactivă cu ofertele, schimb de contacte prin scanarea biletului de acces, zonă de lounge etc..

Intrarea la eveniment este gratuită pentru persoanele care se înregistrează pe www.imobiliarium.ro până vineri, 20 septembrie, inclusiv. În perioada evenimentului, vizitatorii care nu dețin codul primit online vor plăti o taxă de 10 lei.

Imobiliarium este un eveniment marca Universum Events.

Partener principal Storia.ro.