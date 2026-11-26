Criza imobiliară din 2009 a lăsat în România un paradox încă actual: apartamentele au devenit mai ieftine, dar mai greu de vândut. Până la finalul acelui an, prețurile cerute au coborât cu peste 40% față de vârful din 2008, arată statisticile, iar tranzacțiile s-au prăbușit odată cu ele. Pentru cei care se întreabă astăzi dacă vor scădea prețurile apartamentelor, lecția are o miză directă: o scădere bruscă a prețurilor ar aduce mai multe pierderi decât câștiguri, inclusiv pentru cumpărători, arată experiența dezvoltatorului imobiliar din Brașov, Kasper Development.

Comparația revine în actualitate. În octombrie 2026, datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) arată că numărul imobilelor vândute și cel al ipotecilor au scăzut față de aceeași lună a anului trecut, în timp ce prețurile locuințelor au crescut cu 12,1% într-un an, de peste două ori mai repede decât media europeană, conform Eurostat. Pentru cei care amână cumpărarea unei locuințe în speranța unor prețuri mai mici, experiența din 2009 are o miză practică.

Ce s-a întâmplat în criza imobiliară din 2009?

Criza a venit după un boom economic imobiliar alimentat de creditare rapidă, avansuri mici și o cerere speculativă de locuințe consistentă. O parte importantă a creditelor ipotecare era acordată în valută, iar ajustarea a continuat ani la rând. Până în septembrie 2013, apartamentele din București pierduseră peste jumătate din valoare la toate tipurile de locuințe. Potrivit aceluiași indice, prețul cerut pentru un apartament cu două camere în Brașov coborâse de la 1.510 la 821 de euro pe metru pătrat, o scădere de circa 46%.

De ce o scădere a prețurilor nu crește automat vânzările?

Pentru majoritatea cumpărătorilor, o scădere bruscă a prețurilor funcționează ca semnal de risc, iar riscul duce la amânare. Teoretic, apartamentele brusc accesibile în 2009 ar fi trebuit să atragă cozi de cumpărători. Practic, tranzacțiile au încetinit sever.

Analiza Kasper Development descrie mecanismul: în anii de minim ai pieței, apartamentele s-au vândut mai greu la 800–900 de euro pe metru pătrat decât se vând astăzi produse considerabil mai scumpe. Cauza a fost încrederea. Veniturile deveniseră nesigure, creditarea se contractase, iar întrebarea dominantă se mutase de la „cât de ieftin este?” la „ce urmează?”.

Pentru o familie care cumpără printr-un credit pe 20 sau 30 de ani, incertitudinea cântărește mai mult decât reducerea. Crizele creează oportunități doar pentru un grup restrâns de cumpărători cu capital, capabili să acționeze contraciclic. Comportamentul lor rămâne o excepție, diferită de reacția pieței de masă.

Ce s-ar întâmpla dacă apartamentele s-ar ieftini brusc cu 30%?

O ieftinire bruscă a apartamentelor ar declanșa un efect de domino, ale cărui consecințe ar deveni vizibile pentru cumpărători abia după câteva luni. În scenariul descris de Kasper Development, prezentat explicit drept exercițiu de imaginație, entuziasmul inițial al cumpărătorilor ar fi înlocuit rapid de neîncredere, iar mulți dintre ei ar amâna decizia de achiziție.

În paralel, scăderea prețurilor ar reduce valoarea garanțiilor bancare, ceea ce ar determina băncile să își reevalueze riscurile și să înăsprească condițiile pentru noile credite ipotecare. Confruntați cu prețuri sub nivelul costurilor, dezvoltatorii ar îngheța proiectele care nu își mai pot acoperi investiția: terenul, materialele, energia, taxele și manopera. Oprirea proiectelor ar lăsa firmele mici de execuție fără contracte, iar o parte dintre meseriași ar părăsi industria, așa cum s-a întâmplat după 2009. În final, s-ar construi mai puțin, iar deficitul de locuințe rezultat ar putea împinge prețurile din nou în sus.

„Dacă prețul de vânzare ajunge sub suma costurilor, nu se mai numește discount. Se numește faliment”, este concluzia analizei Kasper Development.

Care este diferența dintre criza imobiliară din 2009 și piața actuală?

Piața din 2026 diferă de cea din 2009 în patru puncte esențiale.

Creditarea. Înainte de criză, creditele se acordau cu avansuri mici, iar o pondere importantă era în valută. Din 2019, BNR plafonează gradul de îndatorare la 40% din venitul net pentru creditele în lei și la 20% pentru cele în valută.

Cererea. Boom-ul de dinaintea crizei a fost susținut de o componentă speculativă puternică, cu achiziții multiple în vederea revânzării. Potrivit Kasper Development, cererea din marile orașe vine astăzi în principal din nevoia de locuire și din închiriere, o structură mai stabilă.

Prețurile. La finalul lui 2009, prețurile cerute erau cu peste 40% sub vârful din 2008. În trimestrul al doilea din 2026, locuințele s-au scumpit cu 12,1% într-un an.

Locuințele în construcție. Legea nr. 207/2025 permite înscrierea promisiunilor de vânzare pentru locuințele viitoare, iar ANCPI a înregistrat 591 de astfel de operațiuni în octombrie 2026.

Din perspectiva dezvoltatorului brașovean, experiența din 2009 rămâne relevantă, însă contextul diferit schimbă felul în care s-ar produce o eventuală ajustare, precum și amploarea ei probabilă. Riscul unei corecții există în continuare, într-o piață construită pe alte fundamente.

De ce o locuință mai ieftină nu este automat mai accesibilă?

Accesibilitatea apare atunci când veniturile, creditarea, încrederea și oferta funcționează împreună. Când unul dintre aceste elemente lipsește, o locuință poate fi mai ieftină pe hârtie și, totuși, greu de cumpărat pentru majoritatea familiilor. Exact asta a arătat 2009.

Diferența ține de ritm. O scădere lentă, venită din construcții mai eficiente, din autorizații obținute mai repede sau din mai multe locuințe noi pe piață, le face mai accesibile. O prăbușire bruscă lovește chiar sistemul care construiește locuințele: băncile care finanțează, șantierele și forța de muncă specializată.

Ce semnale contează pentru piața imobiliară în 2027?

Pentru cumpărători, trei indicatori publici oferă o imagine mai clară decât orice prognoză de preț:

Numărul de ipoteci , publicat lunar de ANCPI, arată cât de accesibilă rămâne finanțarea.

, publicat lunar de ANCPI, arată cât de accesibilă rămâne finanțarea. Raportul dintre creșterea prețurilor și cea a veniturilor arată presiunea asupra accesibilității.

arată presiunea asupra accesibilității. Oferta nouă, inclusiv promisiunile pentru locuințe viitoare înscrise conform Legii nr. 207/2025, arată cât se construiește.

Kasper Development, dezvoltatorul ansamblului Coresi Avantgarden din Brașov, activ pe piața locală din 2005, a traversat ambele cicluri: boom-ul de dinaintea lui 2008 și ajustarea care a urmat. Experiența acestor cicluri, adunată în cele peste 4.500 de apartamente livrate în Brașov, stă la baza Immo Insider, podcast în care dezvoltatorul discută deschis mecanismele pieței rezidențiale.

Pentru cei care plănuiesc o achiziție în 2027, lecția din 2009 se traduce într-un set de întrebări utile înaintea semnării: cât de solid este proiectul, cât de clar este cadrul juridic al promisiunii de vânzare și ce istoric de livrări are dezvoltatorul. În cadrul proiectului Coresi Avantgarden, aceste criterii pot fi verificate direct pe teren: ansamblul face parte dintr-un cartier deja funcțional din Brașov, cu școli, servicii medicale, peste 200 de magazine și 200.000 de metri pătrați de spații verzi.

Detalii despre apartamentele disponibile și programarea unei vizite în cadrul proiectului Coresi Avantgarden o puteți face la 0735 444 000 sau www.coresi-avantgarden.ro.

Editor : A.D.V.