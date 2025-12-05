Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea „Nordis”. Ce modificări aduce în domeniul imobiliarelor

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat vineri Legea „Nordis”, votată în luna noiembrie în Parlament. Anunțul a fost făcut de președinte pe platforma X.

„Am semnat astăzi decretul de promulgare a legii care introduce reguli mai clare și mai stricte în domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare, pentru a proteja mai bine cetățenii care cumpără locuințe aflate în fază de proiect. Noua lege modifică cadrul legal privind calitatea în construcții și sistemul de cadastru, introducând reguli mai ferme pentru dezvoltatori, care vor putea promite vânzarea unei locuințe viitoare doar după ce autorizația de construire este notată în cartea funciară și după realizarea procedurii de preapartamentare”, a anunțat preşedintele Nicuşor Dan.

„Totodată, se limitează avansurile la maximum 5% pentru rezervări, maximum 25% pentru structura de rezistență și 20% pentru instalații, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare. Sumele plătite de cumpărători nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, iar nerespectarea se sancționează cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri. Aceste măsuri au ca scop creșterea încrederii în piața imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor și protejarea investitorilor și a familiilor care își achiziționează o locuință”, a precizat Nicuşor Dan.

Legea va fi publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare.

Noua lege prevede înscrierea în Cartea funciară a promisiunilor obligatorii, pentru ca un imobil să nu poată fi promis mai multor persoane. De asemenea, avansul ar urma să fie limitat la 15% în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

De unde a plecat totul

În toamna anului trecut, jurnaliștii Recorder au publicat o investigație prin care au arătat că firma controlată de afaceristul Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a promis hoteluri și ansambluri rezidențiale de lux, dar care nu au fost realizate. Ba chiar, în unele cazuri, aceleași apartamente ar fi fost vândute către mai multe persoane.

Ulterior, G4media a arătat cum fostul premier Marcel Ciolacu, dar și alți lideri din PSD precum Sorin Grindeanu și Alfred Simonis au zburat cu un avion privat Nordis, împreună cu Vladimir Ciorbă și Laura Vicol.

