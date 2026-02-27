Live TV

Schimbare pe piața imobiliară: Cluj-Napoca nu mai este orașul cu cele mai mari prețuri din țară la apartamente

Cluj-Napoca nu mai este orașul cu cele mai mari prețuri din țară la apartamente. Acum Bucureștiul ocupă primul loc în acest clasament, prin prețurile din Sectoarele 1 și 2.

Timp de aproape un deceniu, locuințele din Cluj Napoca s-au vândut la cel mai mare preț din țară. Acum, acest titlu revine Capitalei.

Potrivit datelor publicate de imobiliare.ro, cele mai scumpe apartamente le găsim în Sectroul 1. La un apartament nou, metrul pătrat se vinde, în medie, cu peste 4.190 euro. Prețuri ridicate se găsesc și în Sectorul 2, unde metrul pătrat costă în jur de 3.760 euro, tot peste media prețurilor din Cluj-Napoca.

Cele mai accesibile apartamente din București le găsim în Sectorul 5 cu puțin peste 2.000 de euro pe metrul pătrat.

Extinderea rețelei de metrou poate schimba, însă, lucrurile în viitor, spun specaliștii în imobliare.

Să comparăm aceste prețuri cu cele ale apartamentelor noi din Cluj-Napoca. Metrul pătrat este de aproximativ 3.300 de euro. Această schimbare vine în contextul în care, în ultimul an, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi din București a crescut cu 22 de procente, în timp ce în Cluj-Napoca procentul a depășit 6%.

