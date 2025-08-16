Live TV

Scumpiri masive în piața imobiliară. Bucureștiul a ajuns pe locul al treilea în țară la prețurile locuințelor

blocuri
Scumpiri masive în piața imobiliară. Bucureștiul a ajuns pe locul 3 în țară la prețurile locuințelor . Foto: Digi24

Sunt creșteri mari în piața imobiliară. Prețurile apartamentelor din marile orașe au urcat considerabil. Cluj-Napoca este în fruntea orașelor cu cele mai mari prețuri la locuințe. Potrivit datelor recente, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi în Cluj a depășit 3.100 de euro/mp, însă sunt zone unde prețul ajunge chiar și la 4 mii de euro. În topul celor mai mari prețuri la imobile, Clujul este urmat de Brașov.

Cluj-Napoca își consolidează poziția de cel mai scump oraș din România în ceea ce privește piața imobiliară, depășind inclusiv Capitala.

Cele mai scumpe locuințe în Cluj-Napoca le găsim în zona centrală. Aici, de exemplu, prețul unui apartament de 2 camere variază între 180 de mii și 200 de mii de euro, în timp ce la periferie găsim același apartament de 2 camere la 120 de mii de euro.

Specialiștii din domeniu explică această situație printr-o combinație de factori: cererea ridicată, oferta limitată, dar și cartierele premium, unde prețul pe metrul pătrat ajunge chiar la 4.000 de euro.

Sorin Sucala, agent imobiliar: Evoluția e pozitivă, se menține, la nivel național e o evoluție de 13,5% față de anul anterior, lucru care se regăsește în majoritatea orașelor cu mici diferențe între 8-16%. Dacă e să ne uităm la un top, Cluj-Napoca este pe primul loc în ceea ce privește prețurile cu un preț mediu de 3.127 de euro pe mp, aici avem o evoluție de 16,5% față de anul anterior.

Capitala este abia pe locul trei la prețurile locuințelor.

Sorin Sucala, agent imobiliar: Brașov pe locul 2, care a depășit Capitala de ceva vreme deja cu 2.136 de euro pe mp, iar Craiova este foarte aproape, pe 4, suflă în ceafa Capitalei, 2.034 euro pe mp în Craiova... față de 2053.

Un apartament cu 2 camere în Brașov costă între 120.000 și 160.000 euro. În zona centrală, prețurile ajung și la 200.000 euro.

În ciuda acestor variații, cererea rămâne ridicată, iar specialiștii se așteaptă la creșteri de până la două procente pe lună.

