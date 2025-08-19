Ada Galeș: "Pentru feminismul pe care îl promovez, mă înjură și bărbați și femei"

"Pentru feminismul pe care îl promovez, mă înjură și bărbați și femei", spune actrița Ada Galeș în campania "Împreună fără ură". Ea crede că discursul violent și felul în care femeile sunt tratate de partenerii lor de viață poate duce la tragedii. "Sunt multe relații disfuncționale, bazate pe ură și control", spune actrița.

Peste 30 de românce au fost ucise de partenerii lor de viață anul acesta. Actrița Ada Galeș crede că problema are legătură cu modul în care bărbații se raportează la femei, dar și cu felul în care se dezvoltă relațiile de cuplu. “Ani de zile femeia a fost considerată o subspecie, e sub bărbat din toate punctele de vedere”.

Ada Galeș vorbește des despre feminism și ne-a mărturisit că pentru asta e înjurată și de bărbați și de femei. “Femeile m-au înjurat pentru că am spus că vom fi bine după 100 de ani în care femeile vor face copii doar când își vor permite financiar să își asume întreținerea unui copil, ca să nu depindă de altcineva. Pentru că statul nu e echipat corespunzător ca să îți asigure, maternitate, creșă.”

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

