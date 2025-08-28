Adelina Pestrițu: „Sunt în fiecare zi pregătită pentru ură - știu că o primesc fără să fac ceva greșit”

"Sunt în fiecare zi pregătită pentru ură - știu că o primesc fără să fac ceva greșit", spune influencerul Adelina Pestrițu în campania Digi24 "Împreună, fără ură". E urmărită de milioane de oameni pe rețelele de socializare și spune că, și după 15 ani în atenția publicului, ura încă o afectează. Pentru un episod de hărțuire, care i-a implicat și familia, Adelina Pestițu a apelat la instanță.

"Cred nici acum, după 15 ani de online, nu sunt suficient de călită, nu poți să gestionezi 100% ura nici atunci când ești pregătit pentru ea. Eu în fiecare zi sunt pregătită pentru ură, pentru că știu că o primesc și fără să fac ceva greșit. Mă afectează.

Sunt comentarii care mă fac să mă îndoiesc de mine, de ceea ce fac, să mă întreb dacă ar trebui să mă opresc. Eu am o oarecare experiență, dar sunt copiii care nu știu să gestioneze aceste păreri necerute și în dezvoltarea lor contează foarte mult să nu audă păreri jignitoare. Acum fiecare postare are și o doză de hate, indifererent despre ce ar fi. Și e dureros, pentru că mulți tineri cad în depresii, în anxietăți.

Libertatea de exprimare nu e libertate la ură și răutate. Dacă fiecare ar fi responsabil pentru contentul său, am putea crea un spațiu online mai sigur.

Printre miile de comentarii pe care le-am primit, unul spune că sunt «urâtă ca un cal de curse». Mi-am dat seama că cel care mi l-a trimis nici nu realizează ce compliment îmi face. I-am răspuns cu umor: am făcut câteva fotografii lângă niște cai pur sânge.

De cele mai multe ori răspund urii cu amuzament. Însă, au fost și situații mai grave, mai complicate, care mi-au implicat și familia, în care am fost nevoită să apelez la instanță. Am apelat la un avocat, am deschis proces și am câștigat."

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii.

Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

