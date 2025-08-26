Alex Bogdan: „Când vedeam oameni care trăiau mai bine care mine, încercam să îi pun la nivelul meu. Trollam, ăsta e termenul”

când vedeam oameni care trăiau mai bine care mine, încercam să îi pun la nivelul meu. Trollam, ăsta e termenul!

Pentru actorul Alex Bogdan, campania "Împreună fără ură" a fost un exercițiu de confesiune: ne-a povestit că a trecut recent prin episoade de ură, cu jigniri și înjurături, dar a recunoscut că a și el a rănit oameni. "Eram nefericit și trollam, fără să îmi dau seama că ironia mea doare", ne-a spus actorul.

„Gândește-te, frate, de trei ori înainte să zici ceva! Știi, pentru că la nervi... Ia-ți un timp, respiră, gândește-te și pune-te un pic... Ăsta e exercițiul cel mai bun pentru a lupta împotriva hate-ului, a urii e dacă ai o secundă, două, zece să te gândești cam cum s-ar simți celălalt sau cum te-ai simți tu dacă ai primi ceea ce tu vrei să-i dai celuilalt, cred că lucrurile s-ar mai atenua”.

"În cea mai joasă perioadă a mea, din punct de vedere emoțional - pentru că eram trist, mi-ar fi plăcut să arate altfel cariera mea, să am mai multă minte în cap și să nu mă mai întoc la cazino,

mi-ar fi plăcut și mie să iubesc - când vedeam oameni care trăiau mai bine care mine, încercam să îi pun la nivelul meu. Trollam, ăsta e termenul! Eram sarcastic, incisiv, dar pe oameni îi răneam. Mie mi se părea că era foarte amuzant ce scriam și mă uitam câte like-uri primesc și nu toți erau atât de fericiți cu comentariile mele. Mulți m-au blocat, pe bună dreptate.



Alex Bogdan ne-a povestit că a trecut recent prin episoade de ură: în campania electorală, când a vorbit despre democrației și a folosit ironia pentru a-și exprima ideile, a fost înjurat și jignit. "Cel mai puternic mesaj era o jignire la adresa mamei mele. A fost un exercițiu dur pentru mine. Eu nu țin minte să fi avut vreun tip de reacție față de oamenii care votau cealaltă parte, care mie mi se părea îngrozitoare. Dar sunt sigur că și oamenii aceștia, când se uitau la mine, vedeau și ei ceva la fel de îngrozitor. Două tabere de oameni îngroziți. Care e mai îngrozit ca altul? Am tot făcut acest exercițiu, să mă pun și în pielea celuilalt, pentru că asta facem noi ca actori”.

Editor : A.D.V.