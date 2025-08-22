Live TV

Alexandra Dinu: „Ai stat vreodată într-o cameră unde să te simți complet liber?”

Data publicării:
alexandra dinu

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„Ai stat vreodată într-o cameră unde să te simți complet liber? Unde oamenii să se accepte unul pe celălalt cu bune și cu rele, unde discuțiile să fie constructive, pozitive, vesele, iar la final să ne dăm mâna unul cu celălalt și să acceptăm că fiecare are părerea lui, un spațiu unde cei care nu știu, învață, iar cei puternici îi ajută pe cei slabi, unde nu contează cum arăți, de unde vii, cine sunt părinții tăi... Această cameră poate fi România și, în fiecare zi, să ne bucurăm unul de celălalt fără ură”.

_________________________________

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
muca dragonul albastru din spania
2
Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
3
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”...
Noi avertizări meteo de furtuni.
5
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”
Digi Sport
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
primarul mangaliei
Primarul Mangaliei, care îi certa pe români că merg la mall, își...
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am...
litoral
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea...
metrou piata victoriei
Scumpirea biletelor comune metrou-STB a fost publicată în Monitorul...
Ultimele știri
Operaţiune ANAF împotriva evaziunii din comerţul online. Sunt vizate 200 de firme vizate și bunuri vândute de 200 de milioane de lei
Ministrul Alexandru Rogobete anunță că primul Centru de Mari Arşi din România va fi finalizat anul acesta
Ministerul Economiei a primit sute de CV-uri, după apelul lui Radu Miruță: „Am fost surprins”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
L-a privit pe criminalul soției sale cum este executat fără nicio remușcare. Promisiunea făcută de un bărbat...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
O femeie care a dispărut din Texas a fost găsită într-un trib din Scoția. Cum a reacționat când a fost...
Adevărul
Cifrele care arată că Rusia este departe de a fi câștigătoare pe câmpul de luptă. Partea ucraineană a hărții
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Incredibil ce a cerut avocata bărbatului care-i hărțuiește pe Andra și Cătălin Măruță. Vedetele au obținut...
Digi Sport
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a făcut scandal la finalul meciului cu...
Pro FM
Shakira, trup de zeiță în costum de baie, la 48 de ani. Artista, surprinsă în timp ce se relaxa la plajă...
Film Now
Helen Mirren, secretul căsniciei cu Taylor Hackford: „Să fiu sinceră, nu-mi place să lucrez cu el”. Sunt...
Adevarul
Ce preconizează experții că se va întâmpla la alegerile din 2028. „O oportunitate de neratat pentru partidele...
Newsweek
Sindicalistul Geană, mândru că George Simion a fost la protestul Romsilva. Are 6.500€/lună venituri
Digi FM
Tily Niculae a divorțat în secret, după 15 ani de căsnicie: „Merg mai departe cu demnitate, cu sufletul...
Digi World
Un nou test de sânge, rezultate promițătoare în depistarea precoce a șase tipuri de cancer. Ce se analizează...
Digi Animal World
Mic la stat, mare la pază și cu barbă serioasă: ”Schnautzerul pitic, ideal pentru oamenii singuri”
Film Now
Ce avere și ce cheltuieli are Stifler din "American Pie". Veniturile lui Seann William Scott, dezvăluite în...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan sărbătoresc 10 ani de căsnicie. Cum au sărbătorit momentul special: „Să împlinim...