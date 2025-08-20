Live TV

Andreea Brașovean: „Fiecare mesaj plin de ură hrănește frica, intoleranța și lasă răni adânci în oameni"

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„Un necunoscut a trimis un email pe adresa redacției în care mi-a spus că  ar trebui să slăbesc. Altcineva mi-a scris că ar fi bine să-mi operez nasul. Dacă s-ar fi întâmplat asta în urmă cu 10-15 ani probabil că aș fi suferit foarte mult.  Recunosc, nici acum nu mi-au picat foarte bine aceste cuvinte, însă știu că fiecare mesaj de ură ascunde în spate o suferință mare, că nu e despre mine, ci despre ei. Asta nu înseamnă că trebuie să accept să nu fiu respectată.

E ușor să fii viteaz pe internet, din spatele unui ecran ura devine o armă pentru cei prea lași să-și asume ce spun față în față. Online au curaj, offline, se ascund. Fiecare mesaj plin de ură hrănește frica, intoleranța și lasă răni adânci în oameni.

Sunt Andreea Brașovean, jurnalist Digi24, și te îndemn să nu mai taci. Pe tine cum te afectează ura din jurul tău?”.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

