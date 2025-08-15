Andreea Dumitrescu: „Încerc de fiecare dată să mă pun în pielea celor care sunt afectați sau vizați de opiniile mele. Încearcă și tu”

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„Uneori parcă nu mai ai timp nici să visezi, dar vrei să evadezi, vrei să te eliberezi de tot ce te apasă, de tpot ce te enervează, de tot ce îți face rău... Problemele tale poate nu sunt aceleași ca problemele mele, dar când suferim din cauza lor ne doare la fel. Rănile văzute și nevăzute ne chinuie pe toți la fel. Și sunt răni pe care, uneori, ni le facem unii altora. Cuvintele ascuțite, de exemplu, ale celor de la care te-ai aștepta să primești înțelegere sunt cele care lovesc cel mai tare. Cei pe care îi vezi că sunt de aceeași parte a baricadei cu tine reușesc, cumva, să te doboare și, poate, nici nu-și dau seama c-o fac.

În ultima campanie am simțit asta din plin, ajunsesem să mă tem de virulența și agresivitatea celor care nu erau de acord cu mine, dar săgețile care au lăsat urme cu adevărat au venit chiar de la cei cu care luptam pentru aceeași cauză. În egală măsură am găsit empatie în rândul celor care mă așteptam să mă atace. Toți putem să facem și bine, și rău, important e ce alegem.

Iar când cineva nu vede lumea și viața așa cum le vezi tu, gândește-te că poate, pur și simplu, priviți aceeași monedă doar că îi vedeți fețe diferite. Ea, în final, e tot una!

Sunt Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24, și chiar încerc de fiecare dată să mă pun în pielea celor care sunt afectați sau vizați de știrile și opiniile mele. Încearcă să o faci și tu!”.

_________________________________

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

