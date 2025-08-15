Live TV

Andreea Dumitrescu: „Încerc de fiecare dată să mă pun în pielea celor care sunt afectați sau vizați de opiniile mele. Încearcă și tu”

Data publicării:
Andrea Dumitrescu

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„Uneori parcă nu mai ai timp nici să visezi, dar vrei să evadezi, vrei să te eliberezi de tot ce te apasă, de tpot ce te enervează, de tot ce îți face rău...  Problemele tale poate nu sunt aceleași ca problemele mele, dar când suferim din cauza lor ne doare la fel. Rănile văzute și nevăzute ne chinuie pe toți la fel. Și sunt răni pe care, uneori, ni le facem unii altora. Cuvintele ascuțite, de exemplu, ale celor de la care te-ai aștepta să primești înțelegere sunt cele care lovesc cel mai tare.  Cei pe care îi vezi că sunt de aceeași parte a baricadei cu tine reușesc, cumva, să te doboare și, poate, nici nu-și dau seama c-o fac.

În ultima campanie am simțit asta din plin, ajunsesem să mă tem de virulența și agresivitatea celor care nu erau de acord cu mine, dar săgețile care au lăsat urme cu adevărat au venit chiar de la cei cu care luptam pentru aceeași cauză. În egală măsură am găsit empatie în rândul celor care mă așteptam să mă atace. Toți putem să facem și bine, și rău, important e ce alegem.

Iar când cineva nu vede lumea și viața așa cum le vezi tu, gândește-te că poate, pur și simplu, priviți aceeași monedă doar că îi vedeți fețe diferite. Ea, în final, e tot una!

Sunt Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24, și chiar încerc de fiecare dată să mă pun în pielea celor care sunt afectați sau vizați de știrile și opiniile mele. Încearcă să o faci și tu!”.

_________________________________

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu face declaratii la guvern
1
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
Village, Wallachia, Romania
2
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
3
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
4
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
5
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău
Digi Sport
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0188760105
Summitul din Alaska și riscul de radicalizare a Ucrainei: națiunile...
Ziua Marinei 2025. Foto: Inquam Photos/Costin Dinca
Parada navală și ceremonii militare la Constanța, de Ziua Marinei...
HARTĂ Alertă de caniculă în peste jumătate de ţară: ANM a emis cod...
colaj cu Vladimir Putin, Donald Trump și harta regiunii arctice
Summitul din Alaska: întâlnire între Trump și Putin cu mize majore...
Ultimele știri
Cum va fi vremea în București în acest weekend prelungit. Noi avertizări meteorologice
Eșec în lupta împotriva poluării cu plastic. Cele 185 de țări reunite la Geneva nu au reușit să adopte tratatul global
Pacienți trataţi cu fentanil contaminat cu bacterii: cel puţin 100 de persoane au murit în spitalele din Argentina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent
Fanatik.ro
Ce descoperire neașteptată a făcut un bărbat când a mers la cules de ciuperci în pădure. A fost imediat...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Vladimir Putin înainte de negocierile de pace cu Donald Trump. De ce...
Adevărul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică...
Playtech
Imaginile momentului cu Nicuşor Dan, de Sfânta Maria! A fost fotografiat în secret, ce a ales să facă în loc...
Digi FM
De ce nu își găsește David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, un job: „Mai bine mă nășteam într-o...
Digi Sport
Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul său meci din istorie! Cât a fost scorul
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Popa sfințește sportul. Un profesor cu 33 de operații și cu un picior tăiat ține în viață, de 29 de ani...
Newsweek
Poate fi pusă poprire pe pensie sau pe salariu minim? În ce condiții executorul poate lua banii
Digi FM
Prietenia lor, lăudată de fani. Helen Mirren, la brațul lui Pierce Brosnan, la premiera celui mai nou film în...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Sharon Stone, apariție rară pe covorul roșu cu cei trei fii. Au strălucit împreună la premiera „Nobody 2”
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...