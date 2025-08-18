Live TV

Andreea Georgescu: „Schimbarea începe cu fiecare dintre noi atunci când alegem să ascultăm și să răspundem celorlalți cu respect”

Andreea Georgescu

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„Ura nu este doar despre cuvinte urâte sau gesturi agresive, e o rană care se adâncește zi de zi, ne roade din interior pe fiecare dintre noi și pe noi toți ca societate. De fiecare dată când închidem ochii, de fiecare dată când lăsăm vorbele grele să se audă, de fiecare dată când le dăm mai departe, ura se răspândește, iar odată cu ea dezbinarea și neîncrederea.

Și nu crește doar rana, crește frica. Cu timpul, scânteia asta de frică ignorată devine flacără și distruge tot în calea ei - familii, comunități, popoare. Am văzut asta de prea multe ori, războaiele încep întotdeauna cu o justificare, iar teama justifică în ochii multora chiar și violența. Teama stă mereu în spatele urii ca de ce nu cunoaștem, frica de a pierde ceva, frica de a fi diferiți.

Sunt Andreea Georgescu, jurnalist, și cred că schimbarea începe cu fiecare dintre noi atunci când alegem să ascultăm, să înțelegem și să răspundem celorlalți cu respect, cu acceptare și nu cu ură”.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

