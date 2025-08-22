Live TV

Andrei Negusiu: „Înainte de rasă, de etnie, de credință sau orientare sexuală suntem oameni!”

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„«Ei ne fură copiii!», «Ce să-i spun copilului meu dacă, pe stradă, vede ținându-se de mână doi bărbați sau două femei?», «Nu vrem propagandă LGBT în școală» - sunt unele din cele mai des întâlnite manipulări din spațiul public românesc, un val de ură la care românii sunt expuși tot mai agresiv în ultimii opt ani.

Nota de plată o achită evident femeile și bărbații de altă orientare sexuală decât majoritatea: ură, dispreț, hărțuire, jigniri, poate agresiuni fizice, poate discriminare la locul de muncă, pe stradă, în vacanță sau chiar la acordarea serviciilor medicale, asta deși ei plătesc taxe ca toată lumea iar Constituția spune că toți românii au aceleași drepturi.

Cel mai rău este pentru tinerii din comunitatea LGBTQ. Au întrebări, au temeri, la fel ca toți adolescenții, doar că de multe ori în loc de răspunsuri, de sprijin primesc, din nou, ură, hărțuire, dispreț, poate agresiuni fizice... 

Nu poți fi bun doar cu cei care îți seamănă cu tine, care cred același lucru ca tine. Înainte de rasă, de etnie, de credință sau orientare sexuală suntem oameni!

Eu sunt Andrei Negusiu, jurnalist Digi24, și te întreb: când te-ai simțit ultima oară neînțeles, poate chiar agresat? Cum putem combate ura? Merită să trăim împreună fără ură!”.

_________________________________

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

