Chris Simion: „Când cineva vine spre tine cu un sentiment negativ, nu este despre tine, este despre el”

Când oamenii își dau mâna pentru același obiectiv se poate construi un teatru - primul construit în România în ultimii 80 de ani. Chris Simion Mercurian, fondatoare teatrului Grivița 53, vorbește în campania "Împreună fără ură" despre puterea unei comunități unite.

- Suntem la Grivița 53, un teatru pe care l-ați construit cu sprijinul comunității și care urmează să se deschidă. Ce înseamnă o comunitate unită, care se ajută și cum arată o societate polarizată, foarte împărțită?

Ceea ce am reușit noi este reușita unei comunități. Nu este reușita ego-ului. A fost o solidaritate care s-a rostogolit și a dat naștere unui reper, unui exemplu. Când schimbi perspectiva și nu te limitezi doar la tine, nu te crezi Dumnezeu și lași loc să existe și celălalt, îți dai seama că e mult mai valoros un puzzle decât o piesă singură aruncată în univers, atunci se întâmplă miracole, cum este Grivița 53. Dacă am fi fost dezbinați, nu am fi reușit probabil nici să ieșim nici din pământ. Când alegi să vezi doar perspectiva întunecată a societății, atunci probabil că te lamentezi și nu mai ești în stare să faci nimic și te duci în zonele cele mai umbroase ale firii tale - ești depresiv, ești demotivat, ești sceptic. Dar, în momentul în care alegi să construiești și să vezi partea de implicare și de asumare și de păsare, în momentul ăla societatea se schimbă. Societatea suntem noi. Ne-am intersectat și cu invidie, ne-am intersectat și cu ură, ne-am intersectat și cu ironie, și cu sarcasm. Dar am învățat destul de devreme de la ai mei că atunci când cineva vine spre tine cu un sentiment negativ, nu este despre tine, este despre el. Și atunci am gestionat mult mai ușor. Evident că așteptările duc la dezamăgiri - tu îți deschizi sufletul, ești vulnerabil și vrei ca celălalt să vină cu tine, dar celălalt are libertatea să nu vină cu tine sau are libertatea să simtă ce poate el să simtă în momentul respectiv. Pentru mine invidia a fost cel mai tare feedback pe care am putut să-l primesc, pentru că nu poate cineva să te invidieze pentru ceva ce nu-și dorește. Sigur că până am deprins asta, am suferit.

- Când te uiți la societate, ca stare de spirit, ce te doare?

Faptul că oamenii aleg să nu dialogheze - putem să avem păreri diferite, pentru că suntem diferiți și avem dreptul să vedem diferit o situație, dar asta nu înseamnă că avem dreptul să ne jignim. Asta nu ne dă dreptul să ne raportăm la celălalt într-un mod josnic sau umilitor. Nu, acest drept nu-l avem. Am și eu momente de slăbiciune, în care sunt isterică, colerică și realizez, după ce se consumă această emoție, că n-am făcut nimic, dar nimic! N-am câștigat nimic real. Nici pentru mine, pentru existența mea, nici pentru relația cu celălalt. Dimpotrivă, am pierdut.

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii.

Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

