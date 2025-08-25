Live TV

Corina Matlinschi: „Gândește-te, când ai fost ultima dată ținta unui val de ură? Au fost și momente când tu ai dat cu «hate»?”

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„Săgeți veninoase sau mesaje bine țintite, vorbe care instigă la ură sunt aruncate peste tot în jurul meu. Le aud tot mai des și le văd consecințele. Îmi e greu să mă gândesc la un singur exemplu, din liceu îmi aduc aminte de colega de altă religie care era marginalizată, de când m-am mutat în București sunt claxonată și ironizată în trafic doar pentru că am numere de Botoșani. Iar ca jurnalist primesc diverse etichete fie pentru că sunt femeie, fie pentru că lucrez într-o redacție sau alta. Ura este combustibil pentru frică și violență, premisă chiar pentru atrocități. Nu este normal să trăim pasivi cu acest tip de comportament. Incitarea la ură nu este opinie, nu este normalitate, este infracțiune și se pedepsește penal, inclusiv pentru ceea ce se întâmplă în mediul online.

Sunt Corina Matlinschi, jurnalist Digi 24, și cred că este timpul să vorbim deschis despre asta dacă vrem să trăim într-o societate sigură. Gândește-te, când ai fost ultima dată ținta unui val de ură? Au fost și momente când tu ai dat cu «hate»? Povestește-le și schimbă discursul, arată că ura nu este narațiunea dominantă”.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

