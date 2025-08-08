Live TV

Cristian Citre: „Cred că a nu urî nu înseamnă să accepți, ci să alegi să nu te pierzi pe tine”

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„La început poate părea o reacție firească la trădare, nedreptate sau suferință, dar în timp devine o povară grea care otrăvește sufletul și întunecă rațiunea. Ura este distructivă, ne macină pe dinăuntru și ne îndepărtează de ceilalți. Ura apare din teamă, din neînțelegere sau suferință nerezolvată. Ura nu oferă soluții, ci alimentează conflictul și dezumanizarea, ne transformă în ceea ce urâm la alții, intoleranți, rigizi, orbi la nuanțe, în loc să vindece răni, le adâncește. Ura ne consumă, nu ne eliberează,  este un monstru nesățios care se hrănește cu luciditatea, umanitatea și compasiunea noastră!

Sunt Cristian Citre, jurnalist Digi24, și cred că a nu urî nu înseamnă să accepți, ci să alegi să nu te pierzi pe tine!”.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

