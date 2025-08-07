Digi Talks la UNTOLD X cu Florin Negruțiu şi Edsta: Dracula are un branding mai bun decât România

Anul acesta, Digi Talks aduc la ediția aniversară Untold X campania “Împreună, fără ură”, un apel la toleranță, dialog și empatie. Prima discuție a fost deschisă de jurnalistul Florin Negruțiu, care l-a avut invitat pe EDSTA, influencer și regizor stabilit în New York.

Tânărul a revenit în România dupa 24 de ani, fiind stabilit în Statele Unite de la vârsta de 9 ani. El a devenit popular pe rețelele de social media prin intermediul videourile sale în limba engleză prin care prezintă vocabularul limbii române ori stereotipurile întâlnite în România.

