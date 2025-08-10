Digi Talks la UNTOLD X cu Ioana Ciurlea, Raluca Anton și Ioana Chereji. "După ce s-a terminat spectacolul, am plâns de bucurie"

Descurajările și ura gratuită "omoară" orice inițiativă, a mărturisit Ioana Chereji, directorul de comunicare Untold Universe. Ea a povestit cum și-a dorit să celebreze, la ediția aniversară a festivalului, memoria DJ-ului Avici, printr-un concert Sandro Cavazza. "Toți oamenii din industrie mi-au spus că n-o să reușim să îl aducem, că nici nu are sens să încercăm, nu va accepta să vină la Untold". M-am simțit descurajată, dar am încercat, iar Sandro a spus DA din prima. Aseară, la finalul show-ului, am plâns de bucurie că nu am renunțat, în ciuda descurajărilor, spune Ioana Chereji, în discuția cu Ioana Ciurlea.

Iar psihoterapeuta Raluca Anton a explicat, în cadrul DIGI TALKS, cum se nasc comentarii de ură și remarcile nepotrivite despre subiecte pe care nici măcar nu le cunoaștem. "Mintea umană e tentată să creeze multe povești. Dacă nu ne simțim împăcați cu noi înșine, nu ne putem împăca nici cu ceilalți".

