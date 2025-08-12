Emil Rengle: „Dacă nu știm încă să iubim, măcar să nu rănim”

Live TV

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.


"În România homosexualitatea e văzută ca un virus care se transmite, iar astfel de prejudecăți duc la frică, ură și separare". Coregraful Emil Rengle ne-a povestit în campania "Împreună, fără ură" cum a trăit aproape toată viața cu stigmatizarea oamenilor, pentru că și-a asumat public orientarea sexuală. "Putem alege să ne vedem unii pe alții fără etichete", spune dansatorul.


- Tu și iubitul tău v-ați logodit într-o altă țară, pentru că aici nu este posibil. Care a fost cel mai greu de dus lucru care ți s-a spus?

Îmi vine să zâmbesc pentru că, deși nu e un subiect foarte plăcut. În momentul în care am spus că îmi doresc să rămân însărcinat, a fost un al doilea val de ură foarte puternic. A fost o reacție a mea la întrebări primite, întrebări stupide primite la tot felul de interviuri, în care ne întrebau și acum, când vă căsătoriți, cum o să fie? Vreți să faceți și copii? Niște lucruri care nu-și aveau sensul. Și pentru că se tot repetau, la un moment dat, Alejandro și cu mine am zis hai să oferim atunci această bazaconie, că da, vrem să aducem și copii pe lume. M-a mirat faptul că oamenii au crezut că e posibil așa ceva, că ne-am dori acest lucru. Și m-a durut faptul că există atât de puțină informație pe subiect, încât oamenii atunci când aud cuvântul gay sau homosexual, automat cred la tot felul de lucruri din astea ieșite din comun. Există prea puțină educație în acest sens, prea puține discuții. Oamenilor le este teamă. Cred că e un virus care se poate lua, că copiii pot fi influențați de către oamenii care au altă orientare sexuală și aceste lucruri sunt false, greșite. Nimic mai greșit în lumea asta decât acest lucru. Dacă ar fi așa și am putea influența sexualitatea unui copil, eu, crescând într-o familie straight, ar trebui să fiu acum straight, influențat de către părinții mei.

- Am auzit cel puțin o dată următoarea frază: nu am nimic cu homosexualii, dar să fie homosexuali în casa lor. Să nu treacă pe lângă mine pe stradă, pentru că eu nu am ce să-i spun copilului meu atunci când mă întreabă de cei doi bărbați se țin de mână. Unora li se pare mai greu să explice de ce doi bărbați se țin de mână, decât să explice de ce un bărbat bate o femeie pe stradă.

Foarte simplu ai putea să te așezi la o discuție cu copilul tău și să-i spui: uite, iubire, iubirea există pe pământ și așa cum eu te iubesc pe tine și tu o iubești pe mama, pe tati, oamenii iubesc în mod diferit. Este extraordinar să celebrăm iubirea pe care oamenii o împărtășesc. Acest lucru este cel mai sănătos, cea mai sănătoasă conversație pe care poți să o ai cu copilul tău, să-l pregătești de bunătate, nu de frică, de iubire, de existența iubirii pe pământ, între noi, în societate. Cred că prejudecățile și judecățile asumate doar contribuie la separarea asta despre care vorbim și mi-aș dori să existe puțină dorință de a ne vedea, de a ne cunoaște și de a ne recunoaște, ca oameni în primul rând. Mă doare când oamenii aruncă cu răutate fără niciun scop, însă am și învățat ce stă în spatele acestei răutăți și asta mă ajută să privesc puțin lucrurile mai pozitiv.

- De unde vine ura de fapt?

Hate-ul primit în online este de fapt o oglindă a persoanei care simte nevoie atunci să lase o răutate. Este ceea ce trăiește acel om. Nu este vorba despre cel care e subiectul hate-ului.

- Dar dincolo de ce se întâmplă în online, în viața ta de zi cu zi te-ai lovit de răutatea oamenilor?

Majoritatea oamenilor care lasă hate în online, dacă mă văd în viața de zi cu zi își doresc să facă o poză cu mine. Chiar și dacă am avut de-a face cu oameni care nu au înțeles, sau au fost împotriva orientării mele sexuale sau a ideologiei mele de viață, în momentul în care ne-am văzut față în față și am avut o conversație, oamenii încep să înțeleagă și ăsta este cuvântul cheie a înțelege, a vorbi, a discuta și a înțelege. Și mai de fiecare dată aceste discuții s-au transformat în ceva total diferit ca și energie față de cum a început conversație. Conversația a început în judecată în nu te accept, în nu-mi place, ești păcătos și s-a transformat în îți mulțumesc, văd lucrurile diferit, chiar îmi place de tine, ești mișto, nu credeam că ești așa în viața de zi cu zi... Și îmi dau seama că, de fapt, oamenii, noi toți ne dorim doar să fim văzuți, să fim ascultați, să fim înțeleși. La fel și haterii precum cei care, poate, primim hate.

_________________________________

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

