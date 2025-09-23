Live TV

Horia Tecău: Aplică practica recunoștiinței câteva săptămâni, să vezi ce produce. S-ar putea să se creeze un miracol acolo

Ioana Ciurlea Data publicării:
horia tecau

Dacă în fiecare zi am fi recunoscători pentru ceva, n-am mai avea timp de critici, prejudecăți și răutăți gratuite. E credința cu care Horia Tecău a învățat să facă performanță în tenis și pe care acum le-o transmite copiiilor pe care îi ghidează în sport. Fostul tenismen s-a alăturat campaniei "Împreună, fără ură" și ne-a povestit cum a trecut de la un jucător nervos la campion de Grand Slam.

- Ți s-a întâmplat ca atunci când câștigi să fii lăudat, să fii iubit și în momentul în care pierzi să fii înjurat?

Da, cred că un un sportiv, mai ales un sportiv care concurează cu public, trece prin experiențele astea, pentru că joci în tot felul de medii, câteodată ești susținut, câteodată joci cu favoritul publicului și nu ești susținut, ești chiar provocat, enervat și testat. Dar e un mod prin care poți să-ți antrenezi atenția - să fii foarte atent la ce poți controla tu. Ușor de vorbit acum și de povestit lucrurile astea... eu am trecut prin ele cu multe meciuri pierdute, pentru că nu am putut să-mi controlez atenția și gândurile, pentru că am fost influențat de exterior.

- Cum erai ca jucător când erai foarte tânăr?

Eram foarte nervos. Mă supăram. Mă supăram pentru că nu acceptam greșeala. Eram perfecționist și perfecționismul vine tot dintr-o critică. Vreau să fiu perfect, pentru că, atunci când greșesc, sunt criticat. Și acolo se naște credința că greșeala nu e bună.

- Cine te critica?

Toată lumea. Primești o formă de critică și de acasă, și de la antrenor, și de la profesor. Dacă e o critică pe execuții nereușite și comparație cu ceilalți sau nu mai primești atenție, imediat se instalează acea credință: "eu nu mai vreau să greșesc, că greșeala nu e bună". Și dacă o ducem și mai departe, "eu nu mai vreau să greșesc, deci nu mai vreau nici măcar să încerc". La mine se dezvoltase această critică, această autocritică și când intram în meciuri unde miza era mai mare și apărea greșeala sau teama de greșeală, automat evitare, ezitare, blocare și înghețare. Și nu mai puteam să performez. Era o diferență mare între antrenament și meci. Și am început să lucrez cu atenția. Eram foarte focusat, ca un laser. Și, cu ghidarea potrivită, se schimbă gândirea, atitudine, acțiunile. Mă simțeam mai bine, mai liber, mai încrezător, mai în putere. Simțeam că pot să joc cu oricine, oricând!

- Te ocupi acum de copii, de tineri care vor să facă sport, care vor să joace tenis. Cum e pentru un copil care își dorește să facă performanță să aibă parte de atitudini critice, de multă presiune?

Este atitudinea și gândirea care blochează cel mai mult performanța. Și asta pleacă mult din modul în care comparăm, de foarte devreme, adică ne comparăm între noi și suntem critici cu noi. Și atunci acea critică devine o autocritică și asta se transformă într-o gândire și o credință de genul "nu sunt suficient de bun."

- Înțeleg că un sportiv nu antrenează doar mușchii corpului, ci și mușchii minții. Cum facem să antrenăm mai des mușchiul empatiei?

Practica recunoștinței! Să fiu recunoscător că respir, că am un acoperiș și pot să fac ceea ce îmi place și cu oameni care îmi plac. Prin practica asta a recunoștinței se dizolvă tensiuni.

- Dar ce i-ai spune cuiva care ți-ar spune... dar am prea multe probleme ca să fiu recunoscător. Nu am pentru ce să fiu recunoscător....

Toți avem pentru ce să fim recunoscători. Doar că respirăm este o recunoștință în sine. Aplică practica recunoștiinței, chiar dacă mecanic, câteva săptămâni, să vezi ce produce. S-ar putea să se creeze un miracol acolo!

_________________________________

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii.

Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

 

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
caseta audio banda magnetica
4
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu...
Angelina Jolie
5
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei
Digi Sport
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Salamina Grecia
Doi români au fost arestați în Grecia pentru spionarea bazei navale...
tanc francez
„UE va ocupa Republica Moldova”. Noua teorie a spionilor lui Vladimir...
fugarul emil ganj
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj...
vlad facebook
Șeful Armatei Române a vorbit cu omologul său ucrainean. Despre ce au...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu: „Deficitul real al României este astăzi de cca. 10% din PIB”. Ce spune despre cei care cântă prohodul guvernului
Mihai Tudose, întrebat dacă premierul ar trebui să rămână în funcție: „Nu am ajuns la starea civilă cu Bolojan de mână”
Un băiat afgan a zburat la New Delhi ascuns în trenul de aterizare al unui avion. După ce a ajuns la destinație, a fost trimis înapoi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Japan vs Romania - Billie Jean King Cup Finals, Malaga, Spain - 14 Nov 2024
Horia Tecău, îndemn pentru români să meargă la vot: „Orice alegere care nu-i validată de o acţiune rămâne doar o idee” 
Japan vs Romania - Billie Jean King Cup Finals, Malaga, Spain - 14 Nov 2024
Horia Tecău îi îndeamnă pe români să iasă la vot. „Orice alegere care nu-i validată de o acțiune rămâne doar o idee”
Horia Tecău salută publicul după un meci.
Horia Tecău şi-a anunţat încheierea carierei: „A venit timpul să mă bucur de viaţă în alt mod”
tecau horia
Horia Tecău este infectat cu coronavirus
simona halep masca
Simona Halep a revenit pe terenul de tenis la aproape 6 luni distanţă de la ultimul meci oficial
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte intră în Scorpion și tot ce era superficial dispare, iar ce contează iese la iveală. Patru zodii vor fi...
Cancan
Ea este femeia din Mihăilești, Giurgiu, ucisă de soț! Ela și-a presimțit moartea: Nu mă prinde 1 octombrie
Fanatik.ro
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Vestiarul FCSB, pe un butoi cu pulbere: „Ceva se întâmplă! Este clar că există şi o problemă acolo”
Adevărul
Planurile secrete ale Rusiei și Ungariei de a distruge România. Ajutorul neașteptat primit de români și...
Playtech
Octombrie aduce frig şi ploi. Prognoza meteo până pe 20 octombrie. Când sunt anunţate zile mai calde
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
Pro FM
Jon Bon Jovi, încă are "inima frântă" după plecarea lui Richie Sambora din trupă: "Era mâna mea dreaptă. Îl...
Film Now
Noi dezvăluiri despre decesul lui Mike Heslin. Ce acuzații li se aduc angajaților restaurantului în care se...
Adevarul
Autostrada cu tuneluri din vest prinde contur. Pasajul spectaculos de 1,1 kilometri se înalță la intrarea în...
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Sylvester Stallone a vrut să folosească AI pentru a juca într-un prequel al „Rambo”: Toată lumea a crezut că...
UTV
Tom Holland, dus de urgență la spital după un accident pe platoul „Spider-Man: Brand New Day”