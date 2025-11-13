Împreună fără ură. Diana Gavrilă, custode al Muzeului Chihlimbarului: "Ura aparține celor care nu știu să se pună în valoare"

Într-un prezent dominat de vrajbă și intoleranță, există oameni care aduc echilibru în comunitățile lor. O cunoaștem pe Diana Gavrilă, singura călăuză montană licențiată în istorie din munții Buzăului, geoparc UNESCO, și custode al Muzeului Chihlimbarului. Un model de toleranță atât pentru localnici cât și pentru turiștii pe care-i îndrumă zilnic.

"Ne aflăm într-un loc unde ura nu a existat niciodată. Pentru că ne aflăm într-o locuință locuită vreme de sute de ani de pustnici și călugării creștini, retrași într-un astfel de loc, departe de ispita lumească", spune Diana Gavrilă.

Cineva a scris aici Radu. Asta nu este ură?

Bine, asta este inconștientă. Lipsă de educație și, dacă vrei, ura consider că este cea mai puternică suferință a omului. Ura consider că aparține celor care nu știu să se pună în valoare, celor care nu știu să-și exprime sentimentele, celor care practic nu au suficientă educație.

Știu că aici este singurul loc din lume de unde s-a extras vreodată chihlimbar negru. Este adevărat?

Da. Dincolo de faptul că, în general, varietățile de chihlimbar descoperite la noi sunt deosebite din punct de vedere coloristic, din punctul de vedere al texturii, față de celelalte varietăți cunoscute în lume, definitoriu pentru noi este descoperirea în această zonă a acestei varietăți de chihlimbar considerată unică în lume, chihlimbarul negru.

Setul acesta de bijuterii are o poveste?

Desigur. Este celebrul set de bijuterii pe care autoritățile județene i l-a oferit Elenei Ceaușescu cu ocazia vizitei de lucru făcută la Buzău.

Românii care o urăsc pe Elena Ceaușescu vin și află că acestea au fost bijuteriile ei. Cum reacționează?

Pe monitorul acesta rulau și niște imagini din cadrul vizitei făcute la Buzău atunci, cu ocazia respectivă. Și într-adevăr la reacționau mai mult la imaginile acelea.

Ce ziceau?

Imaginile nu mai rulează acum. Bineînțeles că poziția față de imaginea aceea era total neplăcută. Nu se gândeau că de fapt suntem într-un muzeu și în muzeu poți să valorifici orice sau să conservi orice, că până la urma urmei și dacă ne place, și dacă nu ne place lucrul acesta, familia Ceaușescu a făcut parte din istoria României.

Ura am considerat întotdeauna că nu este constructivă. Este necesară foarte multă blândețe, care fac ca, practic, să ajungi să-ți atingi un scop și foarte multă înțelegere față de ceea ce există în jurul tău. Ura, de cele mai multe ori îți naște individualitate. Și atunci când, practic, te raportezi doar la nevoile tale, și nu la nevoile și a celorlalți și a unei comunități în cadrul căreia trăiești, nu poți să realizezi lucruri.

Ceea ce vezi e o mică parte din ceea ce aș putea să-ți prezint în zonă și ceea ce, de fapt, a născut în mine o foarte mare pasiune. Odată cu cunoașterea anumitor lucruri, am ajuns să fiu stăpânită de atât de multă bucurie, încât bucuria aceasta să poată fi împărtășită și celor cărora eu, permanent, mă adresez. E fantastic atunci când poți să împărtășești din tot ceea ce ai tu mai bun și mai relevant și în tine.

