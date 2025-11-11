Live TV

Împreună fără ură. Florin Nicolae, localnic din Sohatu, Călărași: "Ura vine de la neajunsuri, din invidie"

Data publicării:
florin_nicolae
Invidia și neajunsurile îi învrăjbesc pe români, dar cel mai puternic combustibil pentru ura din societate îl reprezintă discrepanța dintre promisiunile și faptele celor care ajung în fruntea statului. Asta crede Florin Nicolae, un localnic din Sohatu, județul Călărași. Iată argumentele sale, într-un nou episod al campaniei Împreună fără ură.

Invidia și neajunsurile îi învrăjbesc pe români, dar cel mai puternic combustibil pentru ura din societate îl reprezintă discrepanța dintre promisiunile și faptele celor care ajung în fruntea statului. Asta crede Florin Nicolae, un localnic din Sohatu, județul Călărași. Iată argumentele sale, într-un nou episod al campaniei Împreună fără ură.

"Toată lumea vrea să fie bine, dar să nu fie mai bine decât el. Eu sunt bolnav, ăla e sănătos, îl urăsc, sau ăla se distrează și eu stau și nu fac nimic sau nu sunt invitat la cheful lor si urăsc. Păi asta e de când lumea", spune nea Florin, din Sohatu, județul Călărași.

Nea Florin, de ce bea românul țuică?

Așa a rămas din moși strămoși. Țuica, dacă bei cantități mici, puțină, ești mai bun. Dacă bei cu cap, e ceva adevărat. Dar dacă bei fără cap nu mai judeci, nu mai gândești și începe ura, începe dușmănia. Începe toate lucrurile rele.

Nea Florin, de ce urăsc oamenii alți oameni?

Ura vine de la neajunsuri, din invidie. Majoritatea care urăsc, nu urăsc pe unul care are mai puțin decât el, toată lumea vrea să fie bine, dar să nu fie mai bine decât el. Eu sunt bolnav, ăla e sănătos? Îl urăsc. Sau ăla se distrează și eu stau și nu fac nimic sau nu sunt invitat la cheful lor.

Și dacă-l urăști pe X, nu tot sărac, nu tot bolnav ești? Păi asta e de când lumea. Păi și atunci de ce îl urăști? De ce să pierzi timpul cu ura?

Ai altceva de făcut? Mă mai enervez, de multe ori din politică.

Matale ești enervat de politicieni sau îi urăști?

Îi urăsc, pentru că am crezut că va fi o viață mai bună, de la Revoluție încoace. Spunem că e bine. Cum e bine? Nu vine niciun politician să candideze pentru că n-avem noi șosea sau canalizare. Toți care au venit vin cu planul pentru ei, personal, nu pentru comunitate.

Și aspectul acesta te deranjează, te enervează

Da, mă enervează, pentru că nu e o lege care să zică: ai candidat pentru funcția de primar, ce ai promis? i, ai promis atâtea. Au trecut 4 ani, cât ai făcut? Păi jumătate. Bun, pentru 2 ani te duci și depui banii la casierie. Ai luat salariul degeaba. Salariile le depui la casierie. Așa e peste tot. Aici e nenorocirea, că nu sunt legi care să zice "băi, băiatule, păi n-ai făcut nimic și tot tu ești primul pe listă. Cum să te pun șeful clasei? Dacă tu n-ai fost bun, n-ai trecut clasa, tot pe tine te pun șef de clasă?".

__________________________________________________________________________________________

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii.

Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
mocanu
2
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
diana buzoianu la o sedinta
3
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Largest And Oldest Mayan Monument Describes A Complex Civilization - Mexico
5
Descoperire unică în Mexic. „Harta universului”, recreată într-un sit mayaș vechi de...
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Digi Sport
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana-gheorghiu-carmen-uscatu
Carmen Uscatu, cofondatoarea Dăruiește Viață, crede că numirea Oanei...
Radu Marinescu.
Radu Marinescu: Nu am primit plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu...
sediul Curtea Europeană de Justiție
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile...
pahare de sampanie la nuntă
ANAF trece la controlul rețelelor sociale să caute mașini de lux și...
Ultimele știri
Blocul Național Sindical va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul va decide înghețarea salariului minim
Primarul din Istanbul, principalul opozant al lui Erdogan, riscă peste 2.300 ani de închisoare. El este acuzat de 142 de infracţiuni
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masini pompieri
Alertă în Călărași: două scări de bloc, evacuate după un puternic miros de gaz
Odi Onyejekwe
Odi Onyejekwe: „Sunt unii oameni care nu te vor asculta. Tu trebuie să-ți faci rolul pe care îl ai. Și tu ai o misiune, du-te înainte!”
valentin raducu
Ședință cu scandal într-o primărie din Călărași, după ce un consilier local a apărut cu un pistol la brâu. Primarul a chemat Poliția
N12 PREGATIRI INUNDATII SACI VALUL LUI TRAIAN VO 071025_00771
Stare de alertă în sud și sud-estul României. Școli închise, saci cu nisip montați în orașe, echipe de intervenție mobilizate
fara_ura_tanti_maria
Tanti Ioana: „Nu e, bre, de supărare ce-i în țara noastră? Nu e de supărare? Ce-i la noi în țară dezastrul ăsta?”
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretul Mădălinei Ghenea pentru un ten perfect. Ritualul pe care aceasta îl are în fiecare dimineață: „E un...
Cancan
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Recidivă! Fără spectatori la meciul lui FCSB din Europa League!
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă...
Adevărul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Playtech
Ce temperatură trebuie să menții în fiecare cameră ca să nu consumi inutil energie
Digi FM
Primar din Argeș, reacție după ce i-a dăruit fiicei un bolid de zeci de mii de euro: „Am o singură fetiță, nu...
Digi Sport
"Ministra Fericirii" din tenis a anunțat că este însărcinată și ia o pauză
Pro FM
La Toya Jackson, mesaj îngrijorător pentru fani. Sora lui Michael Jackson a ajuns la doctor: „Sper ca totul...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
Pista de biciclete în satul cu zece oameni, înconjurat de lupi și urși. Traseul spectaculos din creierii...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.400.000 pensionari. „Banii sunt la bănci”. Când intră pensia pe card
Digi FM
Prințul William, adevărul despre cum le-a spus copiilor că mama lor are cancer: „Ascunderea lucrurilor nu...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Andra Măruță a slăbit 10 kilograme și se simte mai bine ca niciodată. „Este foarte greu, dar după primele 4-5...