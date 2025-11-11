Împreună fără ură. Florin Nicolae, localnic din Sohatu, Călărași: "Ura vine de la neajunsuri, din invidie"

Invidia și neajunsurile îi învrăjbesc pe români, dar cel mai puternic combustibil pentru ura din societate îl reprezintă discrepanța dintre promisiunile și faptele celor care ajung în fruntea statului. Asta crede Florin Nicolae, un localnic din Sohatu, județul Călărași. Iată argumentele sale, într-un nou episod al campaniei Împreună fără ură.

"Toată lumea vrea să fie bine, dar să nu fie mai bine decât el. Eu sunt bolnav, ăla e sănătos, îl urăsc, sau ăla se distrează și eu stau și nu fac nimic sau nu sunt invitat la cheful lor si urăsc. Păi asta e de când lumea", spune nea Florin, din Sohatu, județul Călărași.

Nea Florin, de ce bea românul țuică?

Așa a rămas din moși strămoși. Țuica, dacă bei cantități mici, puțină, ești mai bun. Dacă bei cu cap, e ceva adevărat. Dar dacă bei fără cap nu mai judeci, nu mai gândești și începe ura, începe dușmănia. Începe toate lucrurile rele.

Nea Florin, de ce urăsc oamenii alți oameni?



Ura vine de la neajunsuri, din invidie. Majoritatea care urăsc, nu urăsc pe unul care are mai puțin decât el, toată lumea vrea să fie bine, dar să nu fie mai bine decât el. Eu sunt bolnav, ăla e sănătos? Îl urăsc. Sau ăla se distrează și eu stau și nu fac nimic sau nu sunt invitat la cheful lor.

Și dacă-l urăști pe X, nu tot sărac, nu tot bolnav ești? Păi asta e de când lumea. Păi și atunci de ce îl urăști? De ce să pierzi timpul cu ura?

Ai altceva de făcut? Mă mai enervez, de multe ori din politică.

Matale ești enervat de politicieni sau îi urăști?

Îi urăsc, pentru că am crezut că va fi o viață mai bună, de la Revoluție încoace. Spunem că e bine. Cum e bine? Nu vine niciun politician să candideze pentru că n-avem noi șosea sau canalizare. Toți care au venit vin cu planul pentru ei, personal, nu pentru comunitate.

Și aspectul acesta te deranjează, te enervează

Da, mă enervează, pentru că nu e o lege care să zică: ai candidat pentru funcția de primar, ce ai promis? Păi, ai promis atâtea. Au trecut 4 ani, cât ai făcut? Păi jumătate. Bun, pentru 2 ani te duci și depui banii la casierie. Ai luat salariul degeaba. Salariile le depui la casierie. Așa e peste tot. Aici e nenorocirea, că nu sunt legi care să zice "băi, băiatule, păi n-ai făcut nimic și tot tu ești primul pe listă. Cum să te pun șeful clasei? Dacă tu n-ai fost bun, n-ai trecut clasa, tot pe tine te pun șef de clasă?".

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii.

Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

